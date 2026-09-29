Эксперт и в парламенте назвали сценарии, к которым могут готовить Киев на случай продолжения российских дроновых атак / © ТСН

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Во время почти круглосуточных российских атак по Киеву и области, которые некоторые аналитики называют «осадой столицы», власти заговорили о сценариях, которые могут затронуть каждого киевлянина — речь идет об обеспечении интернетом, лекарствами, базовыми продуктами, электроэнергией, о работе учебных заведений и т.д.

ТСН.ua задал вопрос о сценариях, которые могут ждать Украину и Киев зимой 2026-2027, парламентариям и профильным экспертам.

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К примеру, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский о том, что именно обсуждается, рассказал ТСН.ua следующее: «Сценарии просчитываются. По оценкам Минэкономики, час простоя бизнеса в Украине оценивается в 2 миллиарда гривен. Минэкономики вместе с экспертами разрабатывают так называемый консенсус-прогноз. Сейчас мы больше тяготеем к сценарию, который я бы назвал базово-пессимистичным. Мы понимаем, что эскалация будет продолжаться и нарастать. Впереди — холода, отопительный сезон. Фокус у россиян будет на Киеве и области — это идея, которая была у Путина не первый год. Государство пытается оперативно реагировать, но мы понимаем, что этого недостаточно. Уровень вызовов изменился, мы сейчас испытываем новый шок для экономики. Но катастрофический сценарий мы не закладываем, есть уверенность, что экономика сможет адаптироваться».

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По его словам, адаптивность будет зависеть от стабильности поступлений международной помощи, от решения вопроса катастрофического дефицита бюджета.

«В сценарий это закладывается, и в этом отношении проводится работа. Вторая часть — это обеспечение Сил обороны, финансирование оборонно-промышленного комплекса. От защиты городов напрямую зависит экономика», — говорит Забловский.

При этом он отмечает, что важными могут стать в нынешней ситуации кредитные и налоговые каникулы, как это было в начале полномасштабного вторжения.

«Эти вещи могут помочь бизнесу быстрее адаптироваться», — говорит он.

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По его прогнозу, ситуация в проекции на рядового киевлянина ухудшится, но мы продержимся.

«Украина очень хорошо научилась делать, и это показательно для других стран, — речь идет о децентрализованности. Например, компании отказываются от больших помещений (для складов — Ред). Это отражается на качестве и стоимости доставки. Относительно наличия лекарств. Россияне бьют по складам, по производителям. Но есть запас, есть децентрализованный запас, импорт. Возможны задержки, может возникнуть определенный временный недостаток. Но речь не идет о системном дефиците. Специалисты советуют иметь запас на 2-3 недели, не на месяцы, поскольку паника приводит к другим последствиям. Когда мы входим в турбулентность, то возможно ухудшение ситуации. Катастрофического дефицита лекарств и продуктов не будет», — говорит Забловский.

Как будут работать торговые заведения

По его словам, по состоянию на данный момент отдельные торговые заведения останавливают работу только при условии ракетной опасности.

«Например. АЗС подключены к системе оповещения, они буквально видят уровень угрозы над собой в ближайшем радиусе. В соответствии с этим реагируют. Над этим уже работают и в других учреждениях, чтобы они видели трекинг воздушных целей», — говорит Забловский.

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К этому он добавляет, что известная частная почтовая компания во время тревог ориентируется в том числе и на собственные источники оповещения, на собственный алгоритм оценки рисков.

Что будет с интернет-покрытием

После последних целенаправленных российских атак по украинским дата-центрам премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью для «ТСН.Неделя» заявил следующее: «Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей, что-то должно быть миксом, а что-то должно быть все три одновременно. Поэтому единого… нет правила, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовить себя — факт».

«В октябре возможна встреча, во время которой будет решаться, каким образом будет обеспечиваться гарантированная непрерывная минимальная интернет-связь на случай, если российские атаки по дата-центрам продолжатся», — сообщил нам источник в Верховной Раде.

Что будет с отоплением и электроэнергией: прогноз

«Ключевой вопрос — как и чем россияне будут атаковать энергетическую инфраструктуру. Я не верю в то, что чем-то (стопроцентно — Ред.) можно защитить эти объекты от ракетных ударов. Если раздаются советы о том, если у вас есть возможность выехать на зиму из больших городов, то рассматривают тяжелые сценарии. Я считаю, что нужно сконцентрироваться на защите Киева, поскольку он может стать наиболее проблемным. Главное — не электричество, главное — тепло. Это ключевое», — говорит в комментарии для ТСН.ua первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Комментируя информацию о возможном размещении альтернативных источников тепла зимой, он добавил: «У меня есть сомнения в соблюдении сроков реализации тех объектов, которые были включены в план стойкости со стороны правительства. Это моя гипотеза. Я делаю вывод, что дали „штангу“.

Как будут работать учебные заведения

По словам главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, вопросы работы учебных заведений регулируют в первую очередь местные власти.

«В данном случае власти Киева принимают решение о том, как будут их коммунальные учебные заведения работать. Минобразования нет возможности дать прямые указания, но наработало сценарные рекомендации. В зависимости от сценариев рекомендуется переходить в тот или иной режим. Власти ищут необходимый баланс между безопасностью и необходимостью получать знания. Мы не можем останавливать жизнь ни в коем случае. Есть достаточно большой сценарный план. Ничто не запрещает школе перейти к обучению в режиме онлайн. Основной приоритет — это безопасность детей. Если слишком опасно или воздушная тревога звучит перед первым уроком, когда дети идут в школу — занятия начинаются либо сразу в укрытиях, либо дистанционно, а также в укрытиях. Рекомендации есть и зависят от уровня опасности. Следовать тем или иным рекомендациям — выбирает школа. Только руководитель учебного заведения несет ответственность за жизнь каждого ребенка», — сказал Сергей Бабак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кремле пригрозили новыми ударами. В Москве снова прибегли к угрозам в адрес Украины на фоне усиления российских атак.

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