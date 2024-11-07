Киев в огне: взрывы в нескольких районах, дрон влетел в многоэтажку

Киев в огне! В ночь на 7 ноября столица вновь оказалась под атакой российских "Шахедов". Воздушную тревогу в городе объявили еще около полуночи и продолжалась она до самого утра. Взрывы киевляне слышали в пяти районах города. Без разрушений и пострадавших не обошлось.

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Атака на Киев

В ночь на 7 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной снова стали дроны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Сигнал тревоги в столице звучал в 00:13. В то же время военные предупредили, что ударный беспилотник россиян летит мимо Борисполя в направлении Киева. Информацию об угрозе применения БпЛА подтвердили в Киевской городской военной администрации:

"Внимание! БпЛА с севера курсом на Киеве! Позаботьтесь о собственной безопасности!"

Перед этим в Киевской областной военной администрации предупреждали, что в регионе работают силы ПВО. Впоследствии стало известно о работе противовоздушной обороны и в столице. В то же время в районе Киева было слышно несколько взрывов:

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Позже руководитель КГВА Сергей Попко рассказал, что над Киевом фиксируют несколько вражеских беспилотников. Он добавил, что работа ПВО продолжается.

"Не игнорируйте тревогу, находитесь в безопасном месте!" – призвал Попко.

Кроме того, в районе столицы снова было слышно серию взрывов на фоне отражения дроновой атаки. Около 2:00 стали известны первые последствия вражеского удара. О них в своем телеграме написал мэр города Виталий Кличко:

"Обломки БпЛА упали в Голосеевском районе. По предварительной информации, горят гаражи. Экстренные службы направляются на место. В Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома. Обращений к медикам пока не поступало. В месте рядом, где находятся гаражи, горит помещение СТО. Работают пожарные. К медикам там тоже никто не обращался".

Около 5:00 в Печерском районе пылали верхние этажи многоэтажки. Там пришлось эвакуировать людей из дома:

"В многоэтажке на Печерске, в результате падения обломков БпЛА, возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже. Пожарные подразделения работают. Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался".

По состоянию на 6:05 воздушная тревога продолжалась в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях. Причиной сигнала были вражеские ударные беспилотники противника, которые фиксировали военные в воздушном пространстве Украины.

В то же время стало известно, что в Соломенском районе столицы обломки БпЛА упали во двор частного дома. Горело на открытой территории. А в Оболонском районе – возгорание на верхних этажах бизнес-центра. Кроме того, в Подольском районе Киева произошел пожар в двухэтажном частном доме. Тогда же стало известно о первых пострадавших:

"В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия. Также в этом же районе, в результате падения обломков БпЛА, пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация. Пострадавших пока нет".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ – В ОГНЕ! Взрывы в нескольких районах столицы! Попадание в многоэтажку!

Все последствия атаки по Киеву

По последним данным столичных властей, которые появились около 8:00, падение фрагментов российских дронов в городе произошло в шести районах: Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Дарницком:

"В Голосеевском районе: есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью – возник пожар на территории гаражей и расположенной рядом СТО на общей площади 200 м кв. Пожар ликвидирован. Повреждены 4 авто. Пострадавших нет. В Печерском районе произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет. Соломенский район: на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м кв. Один человек пострадал – обломки упали на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 м кв. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется. Также обломки упали на нежилое здание. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет. Подольский район: возгорание жилого дома. Детали уточняются".

В Оболонском районе произошло возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 кв. Предварительно потерпевших нет. А в Дарницком районе – падение обломков на открытую местность. Без пожара и потерпевших. Также зафиксировано падение обломков на жилой дом. Пожаров и пострадавших нет. А еще в Сети появился момент сбивания вражеского дрона.

Как впоследствии отметили в КГВА, этой ночью нападение российских беспилотников происходило волнами с разных направлений. БпЛА заходили на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных:

"Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками! Это была массированная атака. На Киев вражеские дроны заходили как в одиночку, так и группами. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов. В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА".

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, оперативно ликвидированные. По состоянию на 8:20 стало известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет. А город после очередной российской атаки выглядит так.

Повторная тревога в Киеве

Но и на этом рашисты не остановились, и около 9:00 дроны снова появились над Киевом. По меньшей мере, один кружил над левым берегом столицы. В городе была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась почти пол часа, после чего объявили об отбое.

Коллапс в метро

Ну и уже традиционно после затяжной тревоги в столице – в метро негде упасть яблоку. На некоторых станциях киевляне не могли даже дойти до вагонов.

Предыдущие атаки на Киев

Напомним, недавно россияне нанесли еще один страшный удар по Киеву. Около 4:00 30 октября взрыв услышали жители Соломенского района города. Обломки упали сразу в нескольких местах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что там вспыхнули пожары.

Впоследствии мэр сообщил, что загорелось и в одной из квартир в жилом доме. Тогда одной пострадавшей медики оказали помощь на месте. Впоследствии же стало известно, что количество пострадавших возросло.

Уже через 10 мин. Кличко сообщил, что пострадавших – девять. Среди них – 11-летняя девочка. Снова от рук россиян страдают дети. Впоследствии такое количество пострадавших подтвердили и спасатели. Они добавили, что пожары на всех местах падения обломков были ликвидированы.

А еще спасатели опубликовали кадры, где реанимируют котика. Он был в квартире, которая выгорела почти дотла в результате атаки России по Киеву. Пушистику помогли и передали хозяину.

Между тем, местные жители рассказали корреспондентке ТСН Ирине Коваленко, что пострадавших могло быть больше, однако их спасло чудо.

19-я воздушная атака на Киев

В свою очередь руководитель Киевской ГВА Сергей Попко подчеркнул, что ночью произошла 19-я воздушная атака на Киев за октябрь. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Российские дроны не изменили свою постоянную тактику – заходили в сторону столицы с разных направлений, на разных высотах.

По другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП. Пожар удалось ликвидировать. Кроме того, Попко отметил, что в Соломенском районе повреждения получило здание детского сада. Все последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы опубликовали в КГВА.

Как отработала ПВО?

В целом ночью на среду, 30 октября, армия РФ нанесла удар ракетой по Украине, атаковала 62 БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 33 дрона. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали ракетой неустановленного типа из Белгородской области. Ее оккупанты выпустили по частному сектору на Сумщине. Тем временем дроны Shahed армия РФ запускала с направлений Орла и Приморско-Ахтарска. Также отмечается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

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