Киев в опасности?: громкое заявление ветерана АТО всколыхнуло Украину

Украинцам следует начинать окапывать Киев и готовиться к "нормальным таким" боевым действиям.

Такое заявил ветеран АТО, а вот, как он это объяснил, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Громкое заявление ветерана АТО

Ветеран АТО, производитель военной техники Мартин Брест сделал громкое заявление ! В интервью "5 каналу" военный сказал, что пора браться за Киев и активно окапывать столицу и готовиться к боевым действиям.

"Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, мать боевым действиям."

На вопрос журналистки, представляет ли он, "если начнут это делать", ветеран ответил: "Да пофиг. Ну, начнут и что дальше?"

Повут люди: "А-а! Боже, они собрались сдать все в Киев". Ну пусть воют. Не нравится – уезжайте. Ну, серьезно, ну хватит, ну реально уже. Вот что подумают люди, ну во первых люди не дураки, что они во первых подумают: сначала будут выть, что они собираются сдать все в Русановку. А потом через две недели или три недели, или пять недель они будут проезжать бориспольскую трассу, видеть более укрепления и им будет легче и немного спокойнее, потому что они будут видеть, что их город укреплен максимально, что они окопаны так, что ого го го: желаю здоровья и так каждый город!

Реакция украинцев

В комментариях под видео слова ветерана вызвали разную реакцию, кто-то жалуется на власть, другие напоминают о коррупционных скандалах.

"Хотя и горькая, зато правда. От власти одна ложь, коррупция, несправедливость, нет. Грамотные командиры, не хватает оружия, отсутствуют укрепления, слабо подготовленные бойцы. Какая мотивация?, воюют бедные, а остальные в броне или за рубежом. Ложью, пойманными на улице, не обученными войну не выиграть..."

Россияне "положили глаз" на Днепр?

К слову, военный аналитик Bild Юлиан Репке считает, что россияне хотят захватить Днепр. Он отметил, что есть опасения смещения боевых действий в Днепропетровщину, поэтому на админгранице области строят фортификации и усиливают оборонные позиции.

"Я думаю, это то, чего они хотят. Впрочем, это не значит, что они смогут это сделать. Я думаю, что первый город, с которым им придется столкнуться — это Павлоград. Есть новые линии обороны между Покровском и Павлоградом. Я надеюсь, что эти подготовленные линии обороны выдержат и будут держаться по крайней мере до следующего лета.

Что не так с заявлениями о Днепре?

Впрочем, по его словам, если скорость будет такая же, как после захвата Авдеевки, а это 35 км за 10 месяцев, то "это будет означать, что они смогут бороться внутри Днепропетровской области уже в феврале или марте следующего года".

В то же время, ранее в сети уже разгоняли подобную историю, тогда интернет облетела новость, что только 11 километров осталось россиянам до границ Днепропетровщины. Украинцы, ссылаясь на карту аналитиков DeepState, подмечали, что до выхода на границу Днепропетровской области врагу осталось 29 км от Покровского направления и 11 км от Гуляйпольского. Впрочем, в комментарии сайту ТСН.ua военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что российская армия действительно находится в 11 км от границы с Днепропетровщиной — со стороны Времовского выступления на границе Донецкой и Запорожской областей.

Если бы Европа хотела – война бы уже закончилась?

Кроме того, военный акцентировал, что если уж говорить о переговорах, то нужно трезво оценивать ситуацию и требовать, чтобы прекращение огня было минимум на текущей линии фронта. Также, по его мнению, в Украине должна остаться армия численностью не менее 1 млн человек, также необходимо стать членом оборонного альянса, чтобы сделать невозможным начало следующей полномасштабной войны. И добавил, если бы Европа хотела окончания войны – она бы уже закончилась.

Что будет с украинцами, если РФ выиграет?

В то же время, военный отметил, что лично он выступает за то, чтобы продолжать боевые действия с РФ, потому что в случае если война повторится, есть риск, что украинцев просто начнут массово вывозить по концлагерям.

Нардеп заявил о снижении мобилизационного возраста

На днях нардеп от “Слуги народа”, полковник СБУ Роман Костенко высказался о мобилизации в Украине, говорит, что мобилизационный возраст нужно снижать до 20 лет. Такое мнение он высказал в эфире проекта "Говорит Великий Львов". Он подчеркнул, что сейчас по этому вопросу ведутся дискуссии.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потеряно поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину."

Нардепка призывает начать мобилизовывать женщин

Ну а впоследствии нардепка, уже бывшая "слуга народа", Марьяна Безугла тоже высказалась о мобилизации и в очередной раз заявила, что пора мобилизовывать женщин, потому что брать на фронт только мужчин — это, цитирую: "дискриминация". Говорит, что неоднократно подавала такие правки в законопроекты, но коллеги "отступали".

"Давно поддерживаю мобилизацию женщин и благодарна Марии за то, что она в очередной раз подняла актуальную тему. В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас есть незаконная дискриминация мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше — это вам, мужчины, один с факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок) Начать стоило бы с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны и т.д. В то же время в боевые бригады гребут сейчас из тыловых подразделений не столько «роты охраны», сколько отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в вооруженных силах. Второе важное направление — трудовая мобилизация, которая у нас вообще забыта. промышленности..."

Что говорит Зеленский?

Напомним, что в декабре 2023 вероятной мобилизации женщин комментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Тогда он ясно заявил, что не поддержит такой пункт.

Напомним, ранее эксперт сообщил, угрожает ли Украине обвал фронта. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о нескольких направлениях, где кафиры проявят активность.

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