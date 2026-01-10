Киев в руинах: почему после повреждений домов в столице дронами и ракетами о киевлянах забывают

В Киеве россияне повредили 2645 жилых домов

Россия продолжает наносить комбинированные воздушные атаки по Киеву. Дроны противника поражают жилые дома, которые после этого месяцами стоят с фанерными вставками вместо окон, а люди ждут визита чиновников и помощь.

Разбитые дома и месяцы ожидания компенсаций

Киевляне жалуются на медленную работу городских служб, которые должны приходить вовремя на помощь.

«Что касается визита комиссии, то могу сказать по собственному опыту, что после попадания „Шахеда“ 26 октября в дом моей мамы на Троещине она ждала комиссию, которая оценивает повреждения в квартире, целый месяц», — рассказывает киевлянин Олег.

Он добавляет, что комиссия пришла на осмотр только 26 ноября.

«После того, как оценили все повреждения, сказали ждать средств от государства 1-1,5 месяца. Денег на карточке «єВідновлення» до сих пор еще нет и не известно, когда будут. А пока не придут средства на карту, пострадавший человек не имеет права начинать делать ремонт окон, дверей, так как это противозаконно и будет считаться ремонтом за свой счет и никто потом не будет возмещать средства», — добавляет Олег.

Похожих случаев в Киеве немало. И их станет еще больше, особенно после атаки россиян в ночь на 9 января, потому что средства воздушного нападения врага прицельно били по многоэтажкам. Люди в отчаянии, ведь им элементарно негде жить. А вариант закрыть выбитые окна пленкой или фанерой при минусовой температуре не подходит.

«єОпора», что это такое и как пользоваться

С другой стороны, чиновники КГВА еще в сентябре рассказывали, что в Киеве заработал чат-бот «єОпора». Приложение должно помогать киевлянам лучше ориентироваться в системе поддержки и легче преодолевать проблемы, связанные с обстрелами.

Если зайти в чат-бот «єОпора» и нажать «Легкое повреждение имущества», то вам подскажут общий алгоритм действий:

Зафиксируйте повреждения. Сделайте фото или видео окон, дверей, стен — все, что повреждено. Подайте заявку в «Дію». Откройте раздел «єВідновлення» в приложении или на портале «Дія» нажмите «Подать заявление о выплате». Это может сделать собственник или совладелец жилья. Если вы арендатор — обратитесь к владельцу. Обратитесь в полицию. Подайте заявление в полицию в оперативном штабе. Если штаб прекратил работу, обратитесь в районное управление полиции. Обзор районной комиссией. В течение нескольких дней к вам приедет комиссия райадминистрации и составит акт обследования. Получите городскую выплату. Через управление соцзащиты в рамках программы «Забота. Навстречу киевлянам» можно получить до 10 000 ₴ на первые нужды. Или 40 000 грн разовой помощи и 20 000 ежемесячно для компенсации арендной платы (если вам пришлось выехать на время ремонта). Дополнительная выплата от депутатов. В депутатской приемной можно получить от 3700 до 10000 ₴. Для суммы свыше 3700 ₴ требуется акт обследования. Нужно быть зарегистрированным в Киеве или иметь статус ВПЛ. Благотворительные организации. Пенсионеры, многодетные семьи и уязвимые категории могут рассчитывать на замену окон. Время ожидания может быть дольше.

Таковы первоочередные действия в случае повреждения жилья из-за обстрела. Но на практике все бывает гораздо сложнее. Владельца квартиры может не быть в Украине, а комиссия от РГА по каким-то причинам вовремя не идет к поврежденному дому.

Дома, пострадавшие в Киеве после атаки россиян 9 января

Сколько РФ повредила домов в Киеве

По информации КГГА, которую получил сайт ТСН.ua, в Киеве повреждено 2645 жилых домов. 67 многоквартирных жилых домов получили значительные повреждения.

В декабре прошлого года пресс-служба КГГА со ссылкой на Вячеслава Непопа заместителя председателя КГГА сообщала, что в городе 2647 поврежденных врагом многоквартирных домов. Только за прошлый год таких стало 1470, из них 78, которые получили значительные повреждения.

Как видим цифры от мэрии отличаются и существенно поврежденных домов почему-то стало на 11 меньше.

Заммэра подчеркнул, что, несмотря на значительное количество поврежденных домов и сложную ситуацию, законодательство не предусматривает упрощенную процедуру их восстановления.

«Заказчики восстановления вынуждены осуществлять все этапы выполнения детального инструментального обследования, проектных работ, получения экспертного отчета, выбор подрядной организации, соблюдая требования законодательства по публичным закупкам», — заявил Вячеслав Непоп.

Кроме того, по его словам, работы замедлены из-за прекращения производственных процессов во время воздушных тревог, ограничения электроснабжения, нехватки квалифицированных работников в строительной отрасли, значительная часть которых мобилизована.

Чиновник уверяет, что восстановление жилых домов будет продолжено в 2026 году. По его словам, программой экономического и социального развития и бюджетом Киева на 2026 год на восстановление поврежденных домов было выделено более 1,2 млрд грн.

Заказчиками восстановительных работ определены КП «Жилинвестстрой-УКБ» (574,2 млн грн) и РГА (на восстановление жилых домов — 520,8 млн, на другие объекты — 106,5 млн грн).

Люди резонно отмечают, что город выделяет на восстановление поврежденного войной жилья 1,2 млрд. грн. и в то же время примерно такие же средства направляет на капитальный ремонт Харьковского шоссе и гигантские суммы на другие объекты, о которых можно было бы забыть во время войны. И это при том, что владельцы квартир на восстановление поврежденного жилья должны получать 350 тысяч гривен, а владельцы частных домов 500 тысяч грн. И эти средства иногда очень трудно «выбить» людям.

Кто выполняет обследование домов?

В Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА нам сообщили, что распоряжением КГВА от 13.04.2022 № 499 «Об организации и выполнении работ по техническому обследованию объектов в городе Киеве, поврежденных в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией РФ» (с изменениями и дополнениями) утвержден План работ по техническому обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате военных действий.

Согласно Плану работ, по состоянию на данный момент в Киеве повреждено 2645 жилых домов (данные обновляются по мере фиксации разрушений). Предварительное обследование поврежденных объектов проводит КП «Киевэкспертиза» в соответствии с Планом работ.

«В случае обнаружения КП „Киевэкспертиза“ в ходе предварительного обследования дефектов и повреждений, которые могут снижать прочность, устойчивость и жесткость строительных конструкций и эксплуатационные показатели элементов инженерных сетей и систем объекта, дается рекомендация по необходимости проведения основного (подробного) обследования. Основные (подробные) обследования поврежденных объектов проводятся с привлечением сторонних специализированных организаций», — сообщил на запрос ТСН.ua Борис Работник, директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Сроки проведения детального (инструментального) обследования устанавливаются на основе технического состояния объекта с учетом сохранения его пригодности к эксплуатации.

Десятки домов нуждаются в восстановлении

По словам Бориса Работника, согласно ряду распоряжений КГВА, определено 67 многоквартирных жилых домов, которые получили значительные повреждения и восстанавливаются за счет средств бюджета Киева. Заказчиком восстановительных работ на указанных домах определен КП «Жилинвестстрой-УКБ».

«По информации заказчика, на 30 многоквартирных домах восстановительные работы завершены. На стадии восстановления находится 37 многоквартирных домов. В бюджете Киева на 2026 год, а также в Программе экономического и социального развития города Киева на 2024–2026 годы (распределение ассигнований на 2026 год) на восстановление поврежденных многоэтажных жилых домов предусмотрены средства в объеме более 574 млн грн», — отмечает Работник.

От чего зависит стоимость восстановительных работ

По словам чиновника, стоимость восстановления многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате военных действий, определяется на основании проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и правилами. Указанная документация проходит обязательную проверку экспертной организации с получением положительного экспертного отчета.

«Общая сметная стоимость восстановительных работ и сроки их выполнения зависят от технического состояния конкретного дома после получения повреждений, степени разрушений, типа повреждений, а также сложности и объема запланированных работ», — отмечает Борис Работник.

Он, как и Вячеслав Непоп, соглашается, что выполнение работ по обследованию и восстановлению замедлено из-за прекращения производственных процессов во время воздушных тревог, стабилизационных отключений электроэнергии, а также из-за нехватки квалифицированных работников в строительной отрасли, значительная часть которых мобилизована.

Обязательный этап: получение акта обследования

Юристы отмечают, что порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества с использованием «єВідновлення» утвержден Постановлением КМУ № 381 от 21.04.2023.

В случае повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии одним из обязательных этапов для получения компенсации является получение Акта обследования.

«Владелец имущества должен подать через “Дію”/ЦНАП/нотариуса сообщение о повреждении. В течение 10 дней уполномоченный орган обязан проинформировать заявителя о способе и сроках проведения обследования — комиссионном, дистанционном или техническом», — рассказывает ТСН.ua адвокат Сергей Штогрин.

Очередность проведения обследования

Адвокат отмечает, что постановлением КМУ № 473 предусмотрено, что обследование объекта проводится согласно утвержденному плану. Вид обследования, очередность и сроки определяются уполномоченным органом с учетом результатов предварительного визуального осмотра повреждений, и имеющихся источников и объемов финансирования работ по обследованию.

«Первоочередному обследованию подлежат поврежденные объекты социальной инфраструктуры, здания административного назначения, поврежденные объекты ЖКХ, поврежденные объекты жилого фонда, а именно многоквартирные жилые дома, общежития», — рассказывает адвокат.

Подготовительные работы, что влияет на сроки

Гражданам следует учесть, что работам по обследованию предшествуют мероприятия по разминированию, демонтажу частей объекта, выполнению работ по поиску пострадавших и погибших, осуществлению оперативно-следственных действий правоохранительными органами в рамках уголовных производств и т.д.

«То есть проведению обследования предшествует ряд работ подготовительного характера, включающих немало объективных и субъективных факторов, которые могут негативно влиять на временные рамки подготовки Акта. Постановлением КМУ № 381 предусмотрено, что срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи в комиссию и до внесения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества», — объясняет адвокат.

Куда обращаться в случае затягивания сроков

Сергей Штогрин соглашается, что, к сожалению, статистика увеличения количества воздушных атак агрессора оказывает непосредственное влияние на загруженность соответствующих органов, сроков проведения обследований и подготовки соответствующих актов.

«Если же затягивание сроков проведения обследования нарушают законные и “разумные границы”, следует написать обращение на уполномоченный орган. В Киеве — комиссия по обследованию зданий и сооружений при районных в Киеве государственных администрациях и Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА. Дополнительно позвонить по телефону 1551 и 1545», — советует адвокат.

Основные основания для отказа в компенсации

Основанием для отказа в предоставлении компенсации среди прочих являются:

расположение поврежденной квартиры в многоквартирном доме, где повреждены места общего пользования и/или подлежащий капитальному или реставрационному ремонту;

отсутствие информации о поврежденном объекте недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

установление факта получения заявителем от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций денежной или материальной помощи для проведения в полном объеме ремонтно-восстановительных работ и т.п.

То есть, если поврежденная квартира не внесена в реестр прав (приобретена до 2013), или вместе с квартирой поврежден подъезд, обращение с заявлением о компенсации может быть преждевременным.

Ограниченные сроки обжалования решений

«Действующее законодательство предусматривает возможность заявителя обжалования акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию, решение комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, других решений, действий или бездействие комиссии, однако они достаточно малы — 5 рабочих дней, с возможностью продления еще на 5. Поэтому следует тщательно контролировать поступление сообщений от уполномоченного органа, чтобы не упустить указанные сроки», — объясняет адвокат.

Источники финансирования и приоритетное право

Источниками финансирования компенсации являются средства госбюджета, а компенсации производятся в пределах имеющегося объема средств.

«Очередность проведения выплат компенсации определяется автоматически программными средствами реестра поврежденного и уничтоженного имущества, учитывая очередность рассмотрения заявлений с учетом приоритетного права», — отмечает Сергей Штогрин.

Приоритетное право имеют:

участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны; лицо, призванное на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период и которому не предоставлен статус участника боевых действий;

лицо с инвалидностью I и II группы; многодетная семья; родители-воспитатели детского дома семейного типа;

приемные родители; патронатные воспитатели;

лица из числа детей сирот и детей, лишенных родительской опеки; опекуны/попечители.

«Таким образом, четкие сроки выплат законодательно не определены и зависят от различных факторов, в том числе наполненности бюджета и имеет ли заявитель приоритетное право», — добавляет адвокат.

Ремонт за свой счет: можно ли получить компенсацию?

В Сети публикуют много слухов, что владельцам квартир не стоит начинать ремонт в поврежденной квартире самостоятельно и за свой счет, потому что в таком случае могут отказать в помощи от государства через «єВідновлення».

«Ремонтно-восстановительные работы собственными средствами не лишают владельца права на компенсацию по программе „єВідновлення“. Постановлением КМУ №381 прямо предусмотрена компенсация за выполненный ремонт. Однако следует придерживаться следующих рекомендаций: максимально детально зафиксировать все повреждения (фото/видео/акты ГСЧС и т.д.), подать сообщение о повреждении. Важно то, что возмещение будет происходить не по чекам из магазинов, а по средним рыночным ценам, определенным государством», — отмечает Сергей Штогрин.

Адвокат отмечает, что также, следует обращаться к подрядчикам, выполняющим строительно-ремонтные работы, зарегистрированные по МСС-кодам 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 8911. На сайте «єВідновлення» есть возможность проверить компанию на предмет поддержки государственной программы.

«Из практики, стоит все же дождаться прибытия комиссии, составления соответствующего акта обследования и чек-листа. Без этого лучше проводить только противоаварийные или безотлагательные консервационные работы. Это может значительно упростить получение средств и увеличить их размер», — отмечает Сергей Штогрин.

Опыт восстановления за деньги партнеров

Эксперты рассказывают, что занимались вопросами поврежденных домов, но большинство этих вопросов были связаны с оказанием гуманитарной помощи от ООН.

«У зарубежных партнеров свои процедуры по оказанию помощи в результате обстрелов, никак не регламентируемых украинским законодательством. То есть во время выезда на обследование мы пользовались их требованиями, по госпрограмме „єВідновлення“ мы не работали. Кстати, в прошлом году завершили работу над рядом программ. Новые находятся на этапе рассмотрения. Мы выполняли функцию исполнительных партнеров, то есть делали проектирование, обследование, но непосредственно не выполняли работы», — рассказывает ТСН.ua Константин Черненко, доцент кафедры строительных технологий КНУСА, кандидат технических наук, доцент.

Классификация повреждений домов

Эксперт добавляет, что повреждения вследствие вражеских воздушных атак делятся на категории: легкие, средние и тяжелые.

«Поскольку международные программы имеют ограниченное финансирование, мы занимались легкими повреждениями в многоэтажках и частных домах, например, от взрывной волны — выбитые окна, двери, или несущественно поврежденная крыша. На место выезжал инженер и фиксировал такие повреждения. Все это должным образом оформлялось и передавалось организации, финансировавшей выполнение работ. Этот кейс рассматривался, и если получал «добро» — выделялись средства или привлекались компании, выполнявшие работы «под ключ», — рассказывает Константин Черненко.

Цель — помочь не одному, а большинству

К этому он добавляет, что, например, в Херсонской области были сложности с поиском производителей работ.

«В таком случае договаривались с каким-нибудь крупным магазином строительных материалов. Люди заказывали там определенный список товаров и самостоятельно искали того, кто им установит поврежденные окна или двери. То есть, обеспечивалось только финансирование на материалы. В свою очередь, международные партнеры рассматривали объекты с тяжелыми повреждениями как перспективные, поскольку их восстановление существенно увеличивает продолжительность выполнения работ и на тот момент выходило за пределы продолжительности проекта. Их интересовало оказать помощь как можно большему кругу пострадавших и поощрить людей не покидать свои дома, а внутренне перемещенных возвращаться. То есть выбор был: помочь как можно большему кругу пострадавших», — говорит Константин Черненко.

Почему Киев был не популярен по восстановлению?

Эксперт добавляет, что по одной из программ было закрыто более 10 тысяч юнитов (один юнит может быть одной квартирой или одним домохозяйством).

«То есть если прилет произошел рядом с домом, это могло быть 10 и более юнитов. Мы работали в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, регионах, которые чаще всего обстреливали враг. Киев в тот период страдал меньше, хотя мы выполняли обследование в Бородянке. Международным партнерам Киев на тот момент был менее привлекателен, потому что в столице люди очень часто отказывались от помощи. Ведь материалы, которые партнеры предлагают пострадавшим, могут быть самыми простыми, а у жителей столицы входная дверь в квартиру может стоить больше, чем партнеры готовы выделить в рамках программы по восстановлению», — объясняет Константин Черненко.

