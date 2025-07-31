Разрушения в Киеве из-за атаки 31 июля / © МВС

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Российские войска в ночь на 31 июля устроили массированную атаку на Киев ракетами и беспилотниками. Из-за «прилетов» произошли разрушения в четырех районах столицы. В частности, в Святошинском районе снесло целый подъезд многоэтажки. Из-за вражеских ударов погибли люди, есть десятки пострадавших. Людей достают из-под завалов.

Все, что известно о ночной атаке на Киев 31 июля, читайте на ТСН.ua.

Первые взрывы в Киеве прогремели еще около 23:00 среды, 30 июля. Тогда была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. Через час местные власти сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в Соломенском районе столицы: там загорелись авто.

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Уже позже стало известно, что разрушений в Киеве гораздо больше: последствия вражеских ударов зафиксировали в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах. В целом это — около 30 локаций.

БпЛА заходила с разных сторон Киева и после того, как вроде бы все успокоилось, через час пошла ракетная атака.

Атака на Соломенский район

В течение ночи и утром глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал о ряде атакованных локаций в Соломенском районе. Там возник пожар в многоэтажке, образовательном учреждении, загорелись несколько нежилых помещений, склады и авто. Обломки упали на девятый этаж жилого дома и машину, загорелась квартира на пятом этаже.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах.

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К сожалению, в этом районе есть жертвы и раненые.

Местный житель Владимир рассказал в комментарии ТСН, что только недавно вернулся с фронта и в момент атаки находился дома.

«Был дома. Ну я инвалид, я пока одену протезы… Только с войны вернулся. Домой приехал, а тут такая история«, — поделился мужчина.

Поврежденный дом в Соломенском районе / © ТСН

Атака на Святошинский район

В Святошинском районе был разрушен целый подъезд девятиэтажного жилого дома. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых зданиях. Как отметил Ткаченко, россияне «прямой наводкой» ударили по жилому дому.

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На месте удара по девятиэтажке продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены силы ГСЧС и полиции. Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника.

«56 квартир в этом подъезде, который наполовину уничтожен, завален», — прокомментировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Людей выбрасывало прямо из своих квартир, именно из этого подъезда. Это было пять утра и люди еще отдыхали», — добавил министр.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ. Было 5 утра, взрывной волной выбрасывало из квартир! Есть погибшие, ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ! ВИДЕО ТСН

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Разрушения в Киеве после атаки 31 июля / © Associated Press

Разрушения в Киеве после атаки 31 июля / © ТСН

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная сняла на видео, как спасатели деблокируют из-под завалов дома живого мужчину.

Дата публикации 08:28, 31.07.25 Количество просмотров 35 В Киеве из-под завалов достали живого человека

Шевченковский район

В Шевченковском районе были повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили. Ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Голосеевский район

В Голосеевском районе повреждены здания, в частности — школы и детского сада.

Погибшие и раненые в Киеве

На данный момент известно, что из-за российской атаки на Киев погибли шесть человек. Среди жертв оказался и шестилетний мальчик. Количество пострадавших достигло 52, девять из них — дети. Из пострадавших почти 30 человек находятся в больницах.

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«На данный момент мы по Киеву точно можем подтвердить 6 погибших. Из них один мальчик шести лет, который, к сожалению, был спасен, но боролись за его жизнь более двух часов врачи, скорая помощь, к сожалению, не спасли», — рассказал Клименко.

Директор Киевской городской клинической больницы №12 Сергей Дубров сообщил в эфире «Киев24», что в его медучреждении около пяти пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за атаки РФ — их оперируют. У людей тяжелые повреждения внутренних органов, брюшной полости, конечностей, головы.

Разрушение дома в Киеве / © Associated Press

Киев атаковали реактивные «Шахеды»

Глава МВД подтвердил, что столицу ночью атаковали и реактивные дроны «Шахед».

«Да, есть предварительная информация, что были реактивные „Шахеды“, которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было именно — реактивных „Шахедов“ — сейчас считают специалисты», — рассказал Клименко.

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Реакция Зеленского на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего во время ночной атаки по государству оккупанты запустили более 300 дронов и восемь ракет. Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

«Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано», — подчеркнул Зеленский в своем заявлении.