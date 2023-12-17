Киев выделил из бюджета на ВСУ всего 1%: скандал набирает обороты — Зеленский отреагировал

Ативисты требуют увеличить расходы на ВСУ, в частности, на финансирование медицины для военных.

На помощь ВСУ в бюджете Киева предусмотрено только 1% денег, из-за чего горожане вышли на протесты. Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике митингующих, а Владимир Зеленский сделал ему предупреждение.

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На днях Киевсовет принял городской бюджет на 2024 год. И только 1% из этих денег будут направлены на военные нужды. Это решение вызвало серьезную критику не только общественности, но и первых лиц государства. Однако сами депутаты Киевсовета заявляют, что о войне должно думать государство, а не город.

Когда Киевский городской совет голосовал за бюджет города на 2024 год, под его стенами собрались жители столицы. Они потребовали увеличить расходы для военных, ведь на помощь Вооруженным силам в городском бюджете Киева предусмотрено всего 1 миллиард гривен.

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Какая позиция депутатов Киевсовета

Не все местные депутаты удовлетворены решением направить в 2024 году из столичного бюджета целый миллиард гривен на помощь ВСУ.

Глава фракции "Европейская солидарность" в Киевском горсовете Владимир Прокопов, занимающий также должность заместителя главы КГГА, считает, что принимать "бюджет войны" нужно только на уровне государства, а "города должны жить своей жизнью".

С отчаянием отреагировала на такие слова депутата его коллега Ксения Семенова.

"Воюйте-воюйте, киевляне. Лечите раненых. Прячьте погибших. Объясняйте людям без ног, как теперь жить. Сбрасывайтесь на дроны. Ваши налоги пойдут на развязки, мост, на даче и дорогу через экопарк Осокорки. Сегодня мне до слез стыдно сидеть". в этом зале", - написала она в Facebook.

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Требования активистов

О нецелесообразности определенных статей расходов городского бюджета говорят и активисты и требуют увеличить расходы на ВСУ, в том числе на финансирование медицины для военных.

Дополнительные средства

На фоне протестов Кличко заявил, что Киевсовет выделит дополнительные 600 млн. грн. в поддержку ВСУ. Также, по словам мэра Киева, власти столицы выделили на военные нужды уже почти 7 млрд грн за этот год. Однако не обошлось и без острого словечка от главы столицы.

Реакция Зеленского

Не обошел вниманием протесты и голосование бюджета столицы и президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал "предупреждение" из-за скандала в Киевсовете. Глава государства акцентировал внимание на том, что "жизнь государства, жизнь любого общества, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины – жизнью, которую мы должны защитить от агрессии России".

Напомним, 14 декабря Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год, в котором предусмотрены доходы в сумме свыше 72,6 млрд грн, а расходы – свыше 85,3 млрд. На помощь Вооруженным силам предусмотрено только 1 миллиард гривен.

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