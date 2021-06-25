Киев взялся за правила для электросамокатов: видео

Столичные власти и семь прокатных сервисов подписали меморандум о сотрудничестве.

Киев взялся за правила для электросамокатов.

Столичные власти и семь прокатных сервисов подписали меморандум о сотрудничестве.

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Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 25 июня.

Документ устанавливает новые правила передвижения электротранспорта по улицам города — ведь в ПДД этих норм нет. Теперь максимальная скорость для самоката — 20 километров в час. А в специально определенных зеленых, пешеходных и исторических зонах — 14 километров. А вот там, где обычно большое скопление людей и у административных зданий, самокаты нельзя использовать вообще. На подъезде к ним транспортные средства будут выключаться сами.

Прокатные сервисы должны страховать каждого пользователя — от несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц. В сумме это — от 100 тысяч гривен. Также благоустроят зоны, где запрещено оставлять самокаты.

Меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет соответствующий закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

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Максимальная скорость снижается с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты: исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.

Введен специальный перечень зон, на подъезде к которым, самокат будет выключаться. Среди них: Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

Операторов обязали страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц — от 100 тысяч гривен.

На каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче.

Будут упорядочены точки утреннего старта: 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать.

Отметим, на сегодняшний день только в Киеве курсирует более 4 тысяч прокатных электросамокатов. А до конца года их количество увеличится до 7 тысяч.

Напомним, в центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самоката, у которого отказали тормоза.

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