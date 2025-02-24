"Киев за три дня": новые факты, как в 2022 году происходило наступление россиян на столицу Украины

В феврале 2022 года российская оккупационная армия начала наступление на столицу Украины. Захватчики шли колоннами, а когда получили отпор – начали расстреливать гражданских.

Российское наступление на Киев – одно из самых ожесточенных и драматических противостояний полномасштабного вторжения. Это уже практически стало синонимом к словам "взять за 3 дня", которому, конечно, не суждено было произойти. Украинскую границу пересекли около 40 тысяч российских солдат с сотнями бронемашин, танков и авиацией.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Выжженные дотла, с оторванными башнями и ржавые – именно так сегодня выглядит та бронетехника, которой россияне добрались до окраин Киева три года назад. Сейчас же враг не идет такой многочисленной бронетехникой на штурмы — он стал осторожнее. Но тогда, в 2022 году, таким не был, и очень удивился. Тогда россияне шли большими колоннами. Оккупанты уже формировались в ровные ряды, чтобы, как они надеялись, торжественно заехать в Киев. Но из "торжеств" получили разве что огонь от пылающих колонн.

Российское наступление

Тогда сработали "Байрактары", сработала артиллерия защитников Киева. Подобное ждало россиян и на дорогах, что вели от Чернобыля в сторону Козаровичей, Гостомеля, Бучи.

"Хотя по моим словам может показаться, что нам все давалось легко, но – нет! На самом деле россияне имели безлимит в живой силе, в количестве оружия и это были хорошо обученные подразделения, как объясняли впоследствии военные", – отмечает корреспондент ТСН.

Нам пришлось быстро закрепляться на высотах у дорог, вблизи железной дороги, на берегах рек. И взрывать все переправы через них. Нередко именно у взорванных переправ или при попытках форсировать наши реки россиян и накрывала украинская артиллерия. Но, как зомбированные, они там же появлялись снова и пытались пройти вперед.

Один из таких примеров — битва за Мощун, маленький поселок на окраине Киева. За него шли чуть ли не самые ожесточенные бои. Из полутысячи построек не уцелело ни одной. Не в состоянии победить в бою, россияне начали массовые издевательства, пытки и убийства гражданского населения.

Киевщина

В Буче очевидцы рассказывали, что для россиян это было как бы развлечением – расстреливать без причины. Только в Буче было обнаружено 637 тел убитых гражданских, из них десятки – это дети, говорят в прокуратуре. По области убитых – около 1600 человек.

Это было массово – расстрелы гражданских авто, расстрелы людей в подвалах или тех, кто шел на эвакуацию, даже по согласованным с россиянами так называемым "зеленым коридорам".

Но продолжаться так вечно не может. Украинские воины Вооруженных сил, Территориальной обороны и Национальной гвардии, пограничники и добровольческие батальоны постепенно перешли в наступление по всем направлениям — Мощун и Ирпень, Бровары, десятки других сел и городков и в конце концов чернобыльская зона и Славутич, где были последние попытки врага закрепиться.

"В конце марта из Киевской области россиян не просто вытеснили — украинские защитники нанесли им невероятные потери. Более того, заставили бежать. Чем показали: отстояли Киев – отстоим и Украину!", – говорится в сюжете ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 14:00 24 февраля. Митинги в поддержку Украины в США! Киевщина в первые дни вторжения!

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