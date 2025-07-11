Киев задыхается: как обстрелы РФ превращают небо в едкий дым и уничтожают здоровье киевлян

Дым после пожаров, вследствие воздушных ударов России, негативно влияет на здоровье киевлян.

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Еженедельные обстрелы Киева Россией завершаются страшными пожарами. После попадания и падения обломков вражеских боеприпасов вспыхивают масштабные возгорания, и небо над городом становится черным от едкого дыма и гари. В воздухе фиксируют превышение опасных продуктов горения, а горожанам до обеда нечем дышать.

ТСН.ua выяснял, как такие пожары влияют на здоровье киевлян и что будет с городом, если российские обстрелы приобретут еще большие масштабы.

После последнего ракетно-дронового удара 10 июля крупнейшими в городе были пожары в Шевченковском и Подольском районах. Людям рекомендовали не выходить на улицу, закрыть окна и пить больше воды.

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Воздействие задымления на город

По словам эколога Александра Соколенко, дым после пожаров вследствие воздушных ударов России негативно влияет на здоровье киевлян примерно так же, как и выхлопы вредных веществ вблизи магистралей с большим автомобильным потоком. Особенно это ощутимо в жаркую летнюю погоду, когда транспорт стоит в длинных пробках.

«Плохое состояние воздуха необязательно связано только с обстрелами. Оно зависит от текущей ситуации в городе, например от скопления автотранспорта в летний период или от работы промышленных предприятий, которые добавляют определенную долю вредных веществ в воздух. После каждого вражеского обстрела возникают пожары, и состояние воздуха ухудшается — это факт. Но, если повезет с ветреной погодой, то после обеда неприятный запах горелого и токсичные вещества выветриваются», — объясняет Александр Соколенко.

Чем гарь вредена для людей: кто в опасности

По словам эксперта, гарь от пожаров и сильное задымление для большинства людей может повлечь за собой временное ухудшение состояния здоровья. Однако это состояние нормализуется после того, как массовое загрязнение рассеивается.

«Но если люди живут рядом с каким-то промышленным объектом или огромным складом, в который что-то прилетело, и весь район покрыт черным дымом, то, конечно, ситуация для здоровья людей вокруг эпицентра пожара будет хуже и опаснее», — объясняет эколог.

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Он добавляет, что при горении выделяются токсичные вещества, которые могут временно влиять на состояние здоровья человека.

«Граждане могут ощущать усталость, слабость, сонливость — малоприятные состояния. Сильнее и хуже дым от пожаров влияет на людей, имеющих хронические заболевания, прежде всего тех, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями. У них может значительно ухудшиться самочувствие. Также будут страдать аллергики, люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или повышенное давление в хронической форме, пожилые люди», — добавляет Соколенко.

К чему следует готовиться?

Эколог утверждает, что, к сожалению, город пережил не последнюю атаку 10 июля. На перспективу киевлянам нужно быть готовы к новым масштабным обстрелам и, соответственно, к ухудшению состояния атмосферного воздуха.

«Что касается дальнейших перспектив, то нам нужно быть готовыми и понимать, что во-первых — обстрелы будут продолжаться. Во-вторых, россияне будут их масштабировать, есть такая тенденция, что воздушных ударов будет больше, в том числе и по столице. Будет расти количество единиц средств поражения — дроны, баллистика, крылатые ракеты. Россия все это масштабирует и видит эффект от обстрелов, потому их будет больше. Они стремятся прорвать нашу ПВО и поражать запланированные объекты. Нам нужно быть к этому готовыми», — отмечает Александр Соколенко.

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Как и чем защититься от едкого дыма

Специалист говорит, что для защиты от дыма необходимо соблюдать определенные правила. Он подчеркивает, что респираторы и защитные медицинские маски не спасут.

«Респираторы и маски помогают защититься только от пыли, если вы работаете где-нибудь на предприятии. Пыль при их наличии меньше попадает в дыхательные пути. Но респираторы не помогут сдержать частицы, образующиеся в результате горения. В таких случаях спасет только противогаз, но сомнительно, что киевляне будут носить противогазы в городе. По-моему, здесь есть единственный способ — просто переждать, пока вредные примеси сами развеются ветром. Так что правила просты: во время большого задымления находиться в закрытом помещении, пить много воды и до улучшения ситуации не выходить на улицу», — объясняет эколог.

Он добавляет, что пожары в Киеве не навсегда. Спасатели быстро гасят пламя и заливают водой.

«У нас горят небольшие объекты — крыши и балконы домов, автомобили, деревья, трава. Кстати, столичные спасатели очень быстро гасят пламя, даже привлекают к этому вертолеты. Поэтому, думаю, ничего смертельного в этом нет. Конечно, это дискомфорт и неприятно дышать угарным газом, но это временно. Это не какая-то нефтебаза, которая может гореть неделями», — замечает эколог.

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Как оценивать риски пожаров в городе?

Александр Соколенко добавляет, что все зависит от погоды: если есть ветер, то загрязнение от пожара не столь критично, а если ветра нет, то задымление локализуется в какой-то одной точке рядом с местом возгорания и представляет опасность.

«Поэтому оценивать риски надо так: есть ветер или нет; какая температура воздуха; на улице солнечно или стоит облачная погода. Если высокая температура, но нет солнца, то фактор токсичности у загрязнителей воздуха уменьшается», — объясняет эколог.

Какие катастрофы следует ожидать от РФ?

Соколенко добавляет, что прогнозировать дальнейшее развитие событий во время войны достаточно трудно, но если ракетные обстрелы РФ будут продолжаться и расти количество средств для нападения, то это может привести к более серьезным последствиям.

«Если боевая работа ПВО проходит в жаркую и безветренную погоду, а дроны и крылатые ракеты они сбивают именно на подлете в Киев, это довольно опасно. По периметру вокруг Киева есть лесные зоны — Святошинское лесопарковое хозяйство, Дарницкое лесопарковое хозяйство и лесопарковое хозяйство Конча-Заспа. Все это сосновые и искусственные леса. В такую погоду они пересыхают и создают пожарную опасность. Случаи возгораний в лесах из-за обстрелов, к сожалению, уже были», — рассказывает Александр Соколенко.

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Он добавляет, если сбитый «Шахед» или ракета падает на территорию такого леса, например ночью, когда россияне преимущественно атакуют, то может произойти очень серьезное возгорание и повреждение лесных массивов.

Угрозы для экосистемы столичного региона

«Гасить такой лес ночью практически невозможно, а огонь обладает свойством быстро распространяться, особенно если к этому еще прибавляется ветер. В таких условиях может гореть лесная подстилка и начаться верховой пожар. Пламя может нанести огромный ущерб лесной экосистеме, а задымление для Киева может быть гораздо больше, чем от объектов, которые сейчас горят в столице после вражеских попаданий», — предостерегает эколог.

Также от обломков российских ракет могут загореться торфяники, которых очень много вокруг Киева. Это очень опасно, особенно в засушливый период от середины до конца лета, а также в слишком теплые осенние месяцы.

Дата публикации 09:36, 04.07.25 Количество просмотров 148 Киев окутал дым после вражеской атаки: качество воздуха резко ухудшилось