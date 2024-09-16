Киев задыхается от смога: что не так с воздухом в столице и сколько это будет продолжаться

В Киеве значительно ухудшается состояние воздуха. Утром 16 сентября в некоторых районах города фиксировался средний уровень загрязнения воздуха.

Киевляне жалуются, что в воздухе стоит запах горелого и нечем дышать, особенно в ночное время.

ТСН.ua выяснял насколько ситуация с плохим воздухом угрожает столице и сколько еще это продлится.

Самое сложное на левом берегу

Проблемы с качеством воздуха возникли еще с вечера, 15 сентября. Напомним, в КГГА сообщали, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Людям рекомендовали закрывать окна, не выходить без надобности на улицу и пить больше воды.

Утром 16 сентября средний уровень загрязнения воздуха наблюдался на левом берегу столицы. Поэтому для жителей Деснянского, Дарницкого и Днепровского районов ситуация к лучшему не изменилась.

Что говорят в ГСЧС?

В ГСЧС Киевской области рассказывают, что в регионе действительно произошло несколько масштабных пожаров на экосистемах, но не только они являются причиной загрязнения воздуха в Киеве.

"Состояние воздуха в Киеве ухудшилось не только из-за пожаров в области. В экосистемах столицы тоже произошло достаточно много очагов возгораний за минувшие сутки. Что касается области, то у нас выявлено два очага пожаров - в Вышгородском и Броварском районах. Возгорания возникли на торфяниках, но они находятся на расстоянии 80 километров от Киева - ветром дым туда быстро не принесет. Поэтому говорить, что именно из-за этого ухудшилось состояние воздуха в Киеве - неверно, потому что трава горит и в самой столице", - рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Масштабные пожары в Киевской области

Что не так с воздухом в Киеве?

По словам эколога Александра Соколенко, ситуация с ухудшением состояния воздуха в ближайшее время кардинально не изменится, будет только ухудшаться, и объясняет почему именно.

"Держится очень аномальная сухая погода, а ко всему добавляется то, что уже много суток подряд ветер в столице восточный или юго-восточный. Это обусловлено тем, что над юго-западом Украины и частично над Румынией и югом Европы, держится атмосферный фронт, что обусловливает перенос юго-восточного ветра в частности в Киев и Киевскую область", - объясняет эколог Александр Соколенко.

Дым с востока

Он добавляет, что даже сейчас в Киеве держится умеренный ветер - это влияние циклона, который находится над Румынией и частично над Молдовой.

"Несколько суток назад в Киеве были осадки и даже гроза, но на восток от столицы дождей практически не выпадало. Ситуация с засухой там гораздо сложнее, чем в Киеве. Там могли поджечь траву, сжигать ботву или листья, пожар мог возникнуть по неосторожности. Поэтому именно на востоке от города появляются многочисленные очаги пожаров. А поскольку дует восточный и юго-восточный ветер, то весь дым несет на Киев. Именно он ухудшает состояние воздуха в столице", - уверяет Александр Соколенко.

Когда состояние воздуха улучшится?

Эколог добавляет, что когда держится антициклон, то обычно вокруг крупных городов и в них самих всегда ухудшается состояние воздуха, а особенно, если это сочетается с солнцем и безветренной погодой.

"Ситуация изменится, когда в Киев придет атмосферный фронт - с дождем и ветром, тогда состояние воздуха улучшится - станет меньше пыли и загрязнители развеются ветром. Сейчас умеренный ветер тоже есть, но из-за антициклона это не способствует улучшению состояния воздуха в Киеве", - отмечает эколог.

Еще неделю придется дышать горелым

Он подчеркивает, что в Борисполе и Броварах задымление в воздухе ощущается еще больше чем в Киеве, потому что они находятся восточнее.

"Судя по всему ближайшую неделю ситуация с воздухом вряд ли улучшится в Киеве, она может только ухудшиться. Завтра ожидается ослабление восточного ветра, а характер засушливой погоды сохранится как сейчас. Поэтому качество воздуха и дальше будет ухудшаться и будет держаться запах горелого, на который жалуются люди. Он будет ощущаться пока не придет атмосферный фронт с дождем, который изменит это, но пока дождя на ближайшую неделю в Киеве не прогнозируют", - заключает Александр Соколенко.

Напомним, ТСН сообщала, что причиной ночного и утреннего смога и запаха гари в столичном регионе стали пожары в Киевской области. Горит сухая трава. Огонь опрокинулся на торфяники.

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