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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Киев задыхается после атаки армии РФ: что делать киевлянам уже сейчас, чтобы защититься

Эксперт рассказал о состоянии воздуха в столице и дал советы, что делать.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев / © Управление ГСЧС Киева

Состояние воздуха в Киеве после российской атаки имеет превышение допустимых норм диоксида азота и диоксида серы.

Об этом ТСН сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней. Утром они взяли пробы воздуха в разных районах города. И также повторно обещают сделать это уже сейчас, после обеда.

Чего ожидают и как нужно сейчас реагировать киевлянам, ТСН расспросила у заместителя гендиректора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Александра Штиля.

«В настоящее время еще работают три группы, которые проводят исследования по разным районам города Киева — на левом и правом берегах, особенно там, где критические точки. По некоторым улицам мы фиксируем превышение критически допустимых уровней по диоксиду азота, диоксиду серы, ангидриду», — сказал он.

Александр Штиль также дал советы жителям Киева: «Избегать пребывания на открытом воздухе, закрывать окна, включать очистители воздуха, пить больше воды. Особенно это касается пожилых людей, детей или тех, у кого есть аллергические заболевания и заболевания верхних дыхательных путей.

Он отметил, что Киевский городской центр контроля и профилактики болезней следит за ситуацией и будет информировать о состоянии воздуха.

Напомним, российские войска в очередной раз ударили по Киеву баллистикой. В частности, враг нанес удары двумя ракетами из Северной Кореи. Кроме того, на столицу направили беспилотники.

Известно, что РФ запустила «Шахеды» со шрапнелью. Эти снаряды в боевой части воздушных средств рассчитаны на поражение как можно большей площади и людей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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