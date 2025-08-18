"Киевгорстрой" на грани: куда делись миллиарды инвесторов и что будет с квартирами

Проблемы вокруг крупнейшего застройщика столицы остаются нерешенными, а тысячи людей ждут своего жилья

Война серьезно ударила по строительной отрасли Киева, но для ХК «Киевгорстрой» проблемы начались еще раньше. Объекты крупнейшего застройщика столицы, где тысячи семей ждут своих квартир, простаивают уже более пяти лет. Это создает огромное социальное напряжение, ведь от решения проблемы зависит судьба 40 тысяч инвесторов, а с их семьями — более 120 тысяч человек.

Почему строительство остановилось?

Проблемы у «Киевгорстроя» начались после того, как компания обязалась завершить проблемные объекты «Укрбуд». Это стало непосильной ношей, которая привела к замораживанию работ на 22 объектах. Сегодня ситуация обостряется из-за:

Финансовой нестабильности и последствий войны;

Отсутствие финансирования и долги перед подрядчиками;

Конфликт между КГГА и центральной властью, по словам инвесторов, блокирует процесс.

Инвесторы требуют действий

Инвесторы, вложившие собственные средства в строительство, не сдаются. Они регулярно проводят митинги, обращаются к власти и надеются, что ситуация сдвинется с места.

«Есть надежда, что средства на возобновление строительства «Киевгорстрой» может получить уже этой осенью, но если у города не отберут значительной суммы средств. Речь идет о намерениях центральных властей забрать из бюджета Киева 8 миллиардов гривен. Если это произойдет, у города не хватит средств на дофинансирование», — рассказывает ТСН.ua Виктория Михно, представитель инициативной группы инвесторов ХК «Киевгорстрой».

По словам инвесторов, столичные власти пытаются удержать строительную компанию на плаву. Но для полноценного возобновления работ нужна помощь Кабмина, который пока «не идет навстречу».

«Киевгорстрой» как государственная проблема

Виктория Михно подчеркивает, что проблема ХК «Киевгорстрой» — это не просто городская, а государственная проблема. Правительство обязало компанию взять на себя проблемные объекты «Укрбуд», но не предоставило достаточной финансовой поддержки. Инвесторы уже обратились с письмами в Кабмин и Минфин с просьбой вмешаться и помочь разрешить кризис.

«Правительство должно все же включиться в решение проблемы и помочь Киеву достроить эти ЖК. Например, оказывая финансовую помощь по частям на несколько лет», — добавляет Виктория Михно.

Напомним, что среди инвесторов, заплативших средства застройщику, очень много переселенцев, бежавших от войны, еще более десяти лет назад и надеялись приобрести себе жилье в Киеве. Этих людей никто не кредитовал, они сами, за последние деньги, решились на покупку квартиры у якобы надежного киевского застройщика, но сейчас столкнулись с невероятными трудностями.

Что говорят в КГГА?

В столичной мэрии признают, что сложная ситуация вокруг ХК «Киевгорстрой» является следствием длительного спада в строительной отрасли, вызванного войной и макроэкономической нестабильностью. Ситуация была затруднена и тем, что в 2020 году на компанию возложили обязательства по достройке объектов корпорации «Укрбуд».

«В то же время ситуация была усложнена возложенными на ХК „Киевгорстрой“ в 2020 году обязательствами по достройке проектов строительства жилых комплексов, которые первичный застройщик, Украинская государственная строительная корпорация „Укрбуд“, не смог построить», — объясняет ТСН.ua Юрий Береговой, заместитель директора Департамента коммунальной собственности Киева.

Есть первые положительные сдвиги

Несмотря на общий кризис, на некоторых объектах «Киевгорстрой» уже продолжаются работы. В частности, у ЖК «Подол Град» есть четкая положительная динамика.

«На сегодняшний день фактически ключи от всех помещений жилого дома (6-й пусковой комплекс ЖК „Подол Град“) переданы управляющей компании, которой осуществляется их выдача инвесторам», — отмечает Береговой.

Также уже определили перечень первоочередных работ по вводу в эксплуатацию 7-го пускового комплекса.

Город принимает меры, но этого недостаточно

Город как главный акционер прилагает максимум усилий для стабилизации ситуации. В конце 2024 года Киевсовет принял решение об увеличении уставного капитала ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций. 23 июня 2025 года общее собрание акционеров поддержало это решение.

Однако чиновник отмечает, что финансирования только из городского бюджета не хватит для завершения всех строительных работ. Окончательное решение проблемы требует поддержки на общегосударственном уровне.

«Финансирование исключительно из городского бюджета не обеспечит достаточного объема средств для завершения строительных работ. Окончательное решение проблемы нуждается в поддержке на общегосударственном уровне», — подчеркивает Юрий Береговой.

Учитывая это, Киевсовет обратился в Кабмин с просьбой компенсировать «Киевгорстрою» запланированный ущерб в размере 2,28 млрд грн, связанный с достройкой объектов «Укрбуду». Город инициировал создание межведомственной рабочей группы для координации диалога с правительством и профильными ведомствами по этой компенсации.

Долгострои начинают разрушаться

Между тем замороженные объекты постепенно разрушаются. Недавно строительный кран из недостроенного ЖК Mirax на улице Глубочицкой обрушился из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал, но этот инцидент явлается еще одним тревожным сигналом. По словам специалистов, кран упал из-за того, что много лет не использовался на долгострое.