Киевлян испугали яркие точки в небе: что это и как долго их будем видеть

Киевлян испугали необычные яркие точки в небе, светящиеся в ночное время. Жители столицы сначала писали, что это какие-то летательные аппараты связанные с войной, а позже выяснилось, что явление в небе не имеет никакого отношения к авиации или дронам. Это довольно редкое астрономическое событие – «парад планет» из-за сближения Венеры и Юпитера.

«Пугаться этих точек в небе не стоит. Это две яркие планеты Юпитер и Венера, которые сейчас очень хорошо видны на западной части неба над Киевом. Это своеобразный парад планет. Максимальное сближение между Юпитером и Венерой будет наблюдаться сегодня и завтра, если конечно, на небе не будет облаков. Юпитер постепенно перемещается к западу, а Венера поднимается вверх. Завтра они будут на минимальном расстоянии друг от друга», — рассказал сайту ТСН.ua Николай Чепурный, астроном-любитель, член правления киевского клуба любителей астрономии «Астрополис».

Эксперт добавляет, что планеты двигаются достаточно медленно. И наблюдать их близость друг от друга можно будет еще две недели.

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«В этом нет никаких символов конца света и другого, что пишут в социальных сетях. Просто Венера – самая яркая планета в нашей системе, а Юпитер второй по яркости. Когда они идут на сближение, то привлекают много внимания. Но это совершенно простое небесное явление. Ученые знают, что это только визуальное или пространственное явление. Ведь на самом деле планеты Венера и Юпитер находятся очень далеко друг от друга», — объясняет Николай Чепурный.

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