Киевлян испугали загадочные световые столбы в небе: что они означают

В понедельник, 17 апреля, в небе над Киевом жители столицы наблюдали необычное явление – световые столбы. Многих жителей столицы испугали эти светлые полосы на ночном небе. Как рассказали нам ученые, это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который является вертикальной полосой света, простирающейся от солнца во время его заката или восхода.



В астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко нам сообщили, что не наблюдали необычного явления на небе, но видели фото в социальных сетях.

фото/социальные сети



"К астрономии это явление имеет отношение очень далекое — лишь то, что такой свет в небе могло дать только солнце. Судя по фото, солнце было уже очень близко к горизонту. Скорее всего, световые столбы появились за счет каких-то особых структур в облаках — местами солнечные лучи пробились через редкие облака и дали такой эффект ", — рассказал сайту ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В отделе метеорологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, говорят, что на их пунктах наблюдения не было зафиксировано световых столбов.

"Световые столбы, на самом деле, очень редкое природное явление. Чаще в Киеве можно наблюдать гало — свет вокруг Луны. Но наши коллеги не зафиксировали световых столбов на пунктах наблюдения в понедельник, возможно их было видно в другом районе города", — сообщили ТСН. ua в отделе метеорологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.



Ученые добавляют, что подобные природные явления никак не связаны с недобрыми знаками, в которые часто верят люди.

Как появляются световые столбы?



"Могу сказать, что во время сильных магнитных бурь над Киевом ранее наблюдалось сияние, похожее на северное. Когда происходят сильные магнитные бури, то такие явления могут наблюдаться в южных широтах. Но магнитной бури в эти дни не было. Скорее всего, это оптический эффект в приземной атмосфере, обусловленный взаимодействием солнечных лучей при восходе и закате с ее неоднородностью, а именно распространение нижней границы облачного покрова, степени насыщенности ледяными кристаллами воды и так далее.



Когда-то после аварии на Чернобыльской АЭС, да и не только после нее, над людьми наблюдался едва заметный светящийся столб … Я сам наблюдал такое явление. Что касается его природы, то этому можно дать физическое объяснение. Известно, что на поверхности Земли накапливается отрицательный заряд, а нижние части облаков обладают положительным зарядом, что приводит в крайних случаях к электрическому разряду (молнии). Обычно это происходит в местах, где расстояние между поверхностью и облаками наименьшее (это могут быть выступы рельефа, здания, дерева) или в зонах, характеризующихся накоплением зарядов и повышенной электрической проводимостью (в основном это может быть обусловлено каплями и кристаллами воды). Поэтому, на мой взгляд, это может проявляться в свечении атмосферы. То есть, где есть более проводные зоны атмосферы, они могут быть светлее. В качестве примера такого явления может быть молния: когда накапливается много зарядов, и происходит разряд по типу конденсатора – бьет ток от облака к поверхности Земли.



В нашем случае, возможно, происходит легкая форма такового явления в виде светового столба. В атмосфере имеются зоны, обладающие большей проводимостью, различным составом воздуха или его влажностью и температурой, и при наличии мелких ледяных частиц они могут проявляться при подсветке солнечными лучами в виде световых столбов. Но я не могу гарантировать, что это так на сто процентов" — рассказал сайту ТСН.ua, завотделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины профессор Михаил Орлюк.

Раньше мы рассказывали о загадочных пятнах в небе над светящейся в ночное время столицей.

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