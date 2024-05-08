Киевлян массово атакуют неизвестные мошки: что говорят медики и насколько укусы этих насекомых опасны

Киевляне начали массово жаловаться на мошок. Мол, они роятся в парках и у водоемов и больно грызут. Тело после того чешется и пухнет.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Жители Киева рассказали, как искусали мошки

Полина Кравченко рассказывает, что после отдыха на улице у нее появились красные ранки, которые пекут и чешутся. Она говорит - ее погрызли черные мошки. Пострадал также и 9-летний сын Полины.

Полина Кравченко

"У него наутро распухли губы, уши, хотя там его не кусали. По всему телу началась как крапивница. Началась удушье, ему начало кружиться голова. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу", — говорит Полина Кравченко.

Укусы насекомых

На днях рой мошек напал и на Светлану Кисельгоф. Заедали ее прямо посреди столичного парка. Светлана рассказывает: она - переселенка из Херсона. Сюда переехала в 22-м. В родном городе таких кусючек не видела. Впервые их жертвой стала в прошлом году. Тогда сначала отдыхала недалеко от столицы на Десне. Через несколько дней - мошкара погрызла снова, уже в Киеве.

"Врач считала, что у меня занесена какая-то инфекция. Мы сдали анализы, инфекции не обнаружили. Мы поняли, что это чисто аллергическая реакция", - говорит женщина.

Светлана Кисельгоф показала последствия укусов

Что известно о мошках, которые атакуют киевлян

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок объясняет: обычно такая мошкара живет в регионах, где много лесов, водоемов, сыро и тепло. В частности, на Волыни и в северных областях - как Черниговщина. Однако, климат меняется - насекомые мигрируют.

"Мошка съедает микроорганизмы отмерших остатков, она питается также отмершими остатками растительности, они сгрызают верхние кусочки эпителия. Таким образом они выживают", - говорит Людмила Цыганок.

Парк в Киеве, где атакуют мошки

Что говорят медики об укусах насекомых

Александр Назаренко - главный врач клиники иммунологии и аллергологии. Говорит: к нему в этом году с такими же симптомами, как у Полины и Светланы - обращается очень много пациентов.

"Аллергия на насекомых часто связана с токсическим действием слюны этой мошки. Это может быть у людей, когда есть различные нарушения обмена веществ или когда есть аллергическая реакция непосредственно к насекомым", - говорит медик.

Врач советует прежде всего - принимать антигистаминные препараты и не расчесывать места укуса. Становится хуже - спешите к медикам. Потому что возможны даже летальные случаи

"Если чистая аллергическая реакция она уходит сразу через несколько минут. А если это уже присоединяется инфекция, то это будет уже несколько дней - и тогда будет отек, может быть нагноение", - говорит Александр Назаренко.

Экологи же обнадеживают: скоро этих кусачих мошек станет меньше. Птицы высидят потомство и начнут на них активно охотиться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аллергия, волдыри и даже летальные случаи! У врачей нашествие пациентов из-за укусов мошкары!

Напомним, раннее потепление в Украине чревато нашествием опасных насекомых, которые переносят инфекции.

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