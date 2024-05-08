Киевлян массово атакуют неизвестные мошки: что говорят медики и насколько укусы этих насекомых опасны

К врачам из-за укусов насекомых обращаются потерпевшие.
Киевляне начали массово жаловаться на мошок. Мол, они роятся в парках и у водоемов и больно грызут. Тело после того чешется и пухнет.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.
Жители Киева рассказали, как искусали мошки
Полина Кравченко рассказывает, что после отдыха на улице у нее появились красные ранки, которые пекут и чешутся. Она говорит - ее погрызли черные мошки. Пострадал также и 9-летний сын Полины.
"У него наутро распухли губы, уши, хотя там его не кусали. По всему телу началась как крапивница. Началась удушье, ему начало кружиться голова. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу", — говорит Полина Кравченко.
На днях рой мошек напал и на Светлану Кисельгоф. Заедали ее прямо посреди столичного парка. Светлана рассказывает: она - переселенка из Херсона. Сюда переехала в 22-м. В родном городе таких кусючек не видела. Впервые их жертвой стала в прошлом году. Тогда сначала отдыхала недалеко от столицы на Десне. Через несколько дней - мошкара погрызла снова, уже в Киеве.
"Врач считала, что у меня занесена какая-то инфекция. Мы сдали анализы, инфекции не обнаружили. Мы поняли, что это чисто аллергическая реакция", - говорит женщина.
Что известно о мошках, которые атакуют киевлян
Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок объясняет: обычно такая мошкара живет в регионах, где много лесов, водоемов, сыро и тепло. В частности, на Волыни и в северных областях - как Черниговщина. Однако, климат меняется - насекомые мигрируют.
"Мошка съедает микроорганизмы отмерших остатков, она питается также отмершими остатками растительности, они сгрызают верхние кусочки эпителия. Таким образом они выживают", - говорит Людмила Цыганок.
Что говорят медики об укусах насекомых
Александр Назаренко - главный врач клиники иммунологии и аллергологии. Говорит: к нему в этом году с такими же симптомами, как у Полины и Светланы - обращается очень много пациентов.
"Аллергия на насекомых часто связана с токсическим действием слюны этой мошки. Это может быть у людей, когда есть различные нарушения обмена веществ или когда есть аллергическая реакция непосредственно к насекомым", - говорит медик.
Врач советует прежде всего - принимать антигистаминные препараты и не расчесывать места укуса. Становится хуже - спешите к медикам. Потому что возможны даже летальные случаи
"Если чистая аллергическая реакция она уходит сразу через несколько минут. А если это уже присоединяется инфекция, то это будет уже несколько дней - и тогда будет отек, может быть нагноение", - говорит Александр Назаренко.
Экологи же обнадеживают: скоро этих кусачих мошек станет меньше. Птицы высидят потомство и начнут на них активно охотиться.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аллергия, волдыри и даже летальные случаи! У врачей нашествие пациентов из-за укусов мошкары!
Напомним, раннее потепление в Украине чревато нашествием опасных насекомых, которые переносят инфекции.
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