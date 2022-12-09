Киевлян напугал грохот во время воздушных тревог — они собрались перекрыть Крещатик

Жители двух домов столичного Крещатика сегодня с утра вышли на протест и заявили, что их жилье уже пять недель в опасности. Киевляне заявили, что намерены перекрыть главную улицу страны. На место происшествия приехала полиция.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua житель дома №21 Антон Попов, между этим домом и 23-м, напротив КГГА, ведется строительство, из-за которого, по наблюдениям жильцов, в жилых домах появились трещины и во время строительных работ трясутся оконные. рамы. Эта опасность вынудила жителей выйти на протест.

"Наши дома имеют общий ленточный фундамент, — рассказывает Антон Попов. — Это означает, что ни один из домов от Бессарабки до Майдана не имеет собственного фундамента. Два дня назад была разрушена терраса. Мы каждый день чувствуем "землетрясения", у нас трясутся оконные рамы, потому что они, строители, роют там, где расположены опоры наших домов".

К этому он добавляет: "Считаем, что нас хотят выселить отсюда и построить торговый центр, офисы. Во время строительства и сброса с экскаватора бетонной плиты во время воздушной тревоги мы начали прятаться. Дети вообще расценивают эти звуки как звуки бомб. Появились трещины, на столах все подскакивало. На домах появились объявления, что работники ЖЭКа придут осматривать трещины. Это первый шаг к тому, что дома могут признать аварийными. Нам разрушают дома каждый день, хотим перекрывать Крещатик".

По словам Антона Попова, есть основания считать строительство незаконным. В свою очередь полицейские, находившиеся на месте происшествия, сообщили нам, что у застройщика есть разрешительные документы. В то же время, и жильцы дома, и полицейские говорят, что есть решение Печерского суда Киева от 17 февраля 2022 года. В нем говорится об обязательстве осуществить демонтаж пристройки общей площадью 77,4 кв.м, находящейся на левой террасе между жилыми домами №21 и №23 по улице Крещатик.

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