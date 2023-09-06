Киевлян напугал взрыв на Русановке: что там произошло на самом деле (фото)

В Киеве на Русановке 6 сентября прозвучал взрыв. Как сообщают очевидцы, он раздался в одной из квартир на бульваре Игоря Шамо. На место происшествия уже прибыли спасатели.

В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что вызов на бульвар Шамо оказался ложным.

"По указанному адресу проводились строительные работы, от которых поднялась густая пыль, которую люди спутали с дымом. Что касается взрыва, то у нас информации о нем нет. Возможно, у строителей что-то упало, а люди решили, что это взрыв", — рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Дом на бульваре Игоря Шамо, Русановка/Фото/Telegram: News. Березняки и Русановка.

В полиции Киева также подтверждают информацию — вызов был ошибочным: "При выполнении строительных работ — поднялась пыль".

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