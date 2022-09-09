Киевлян призывают подготовить дома к зиме и не перегружать электросети

Столица готовится к отопительному сезону во время войны. Быть экономными и разумными, об этом призывают горожан власти Киева.

По районам столицы сейчас проверяют электросети, ведь когда в квартирах будет холодно, то жители будут дружно включать обогреватели, говорится в ТСН.

Среди хрущевок руководство столицы инспектирует подготовку к отопительному сезону. Официальная делегация инспектирует электросети, потому что когда на улице станет холодно, а батареи будут теплые, то все включат обогреватели и сети это могут не выдержать.

Одна из трансформаторных подстанций питает десять домов. В этих хрущевках проводку прокладывали с учетом – 5 кВт на квартиру. То есть, если поставить стирать вещи, включить электрочайник и смотреть телевизор, то для обогревателя мощностей уже нет. А если его включить, то в лучшем случае выбьет свет, а в худшем сгорит проводка. В идеале – провода в таких домах нужно полностью заменить. Но в реальности всех просят быть умнее. «Жители со своей стороны тоже должны понимать, что квартиру нужно с точки зрения энергосбережения привести в порядок. Что можно утеплить – утеплить. Если потребуется использование электроприборов. Так делать это с умом, не включать все одновременно», — говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Запасы в районной аварийной службе наготове – кабели, трубы и многочисленные хомуты, которых хватит на несколько месяцев. Ремонтники понимают, что российские войска могут ударить по инфраструктуре, но им не страшно.

В случае исчезновения центрального отопления, в столице планируют закупить передвижные мобильные котельные. Эти котлы можно перевозить и оперативно подключать к сети. «Мы должны быть готовы. Обеспечить теплом в первую очередь больницы, роддома, пункты обогрева», — говорит замглавы КГГА.

Эти котельные продемонстрировать еще не могут, потому что они еще не куплены. О готовности закупить такие же передвижные котельные заявили и в Чернигове, и Житомире, их уже ставят в Харькове. А вот во Львове хотят оборудовать все многоквартирные дома буржуйками. Печка в подвале, дыра для трубы в стене, дальше конструкция тянется к крыльцу и дымит там, где лестница. Но местные верят, что применить такое отопление не придется.

Что все уцелеет и не будем мерзнуть – верят во всех городах и на всех уровнях. И совсем не беспокоятся в одной столичной высотке. Здешний застройщик убежал, а людям оставил недостроенный объект. Двадцатиэтажка отапливается дровами. «У меня 11 этаж и вижу, как все время завозят дрова. И как раз подумал, что все это был минус, а во время войны возможно уже плюс», — говорит житель дома.

Но лучший плюс будет, когда врага выгонят из страны, все отстроят и их котельню, наконец, тоже.

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