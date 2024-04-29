Киевлян шокировала гигантская очередь в больницу: что произошло

Почему пациенты со всего города едут в Дарницкий район.

В Киеве заметили гигантскую очередь в поликлинику в Дарницком районе. В медицинское учреждение на улице Вербицкого, 5 с самого утра собралась огромная очередь из пациентов – несколько десятков человек стояли в очереди на улице.

Очевидцы утверждают, что такой "квест" проходит раз в месяц. Мол, кто успел, тот и попадет к врачу, а кто не успел, тот будет "штурмовать" какую-нибудь другую поликлинику, чтобы сдать свои анализы.

Жители столицы добавляют, что количество людей в больнице увеличивается, а на обработке записей работает только один человек. Граждане возмущаются и сетуют на такие реформы в медицине.

ТСН.ua выяснял, что происходит в медицинском заведении и почему возникла такая огромная очередь.

Что говорят медики

Медики объясняют, что на Вербицкого, 5 в одном помещении находятся два учреждения – поликлиника и медицинское учреждение первичной медицины.

"Мы не можем контролировать очередь, которая заходит в помещение, потому что там не только наши пациенты, но и пациенты в "первичку". Утром происходит забор анализов в первичку и запись к врачам-специалистам у нас. Поэтому эти два потока посетителей собираются в один. Почему именно сегодня возникли такие большие очереди, сейчас сказать трудно. К нам едут люди со всего Киева, не только жители Дарницкого района", — объяснила ТСН.ua Вера Савченко, начальник по медицинской части консультативно-диагностического центра №1 Дарницкого района.

Едут пациенты со всего города

Она добавляет, что действительно к ним едут пациенты из разных районов столицы.

"Если у человека выписано электронное направление, то он имеет право обратиться в любое медицинское учреждение. А поскольку самостоятельная запись через систему Helsi возможна всего на две недели, то возникает проблема записаться самостоятельно, и запись происходит уже непосредственно через регистратуру заведения, что может создавать дополнительные очереди. Поэтому мы пытаемся решить этот вопрос через руководство Helsi, чтобы люди могли сделать это самостоятельно и не стояли в очередях", – объясняет Вера Савченко.

Медик добавляет, что в понедельник скопление людей больше обычного, а в этот понедельник наплыв пациентов действительно был очень большим.

"Пациенты имеют по пять и более направлений на консультации, что также значительно увеличивает время для проведения электронной записи регистратором в больнице. В заведении действует электронная запись на обследование к узким специалистам с возможностью записаться как самостоятельно пациенту через Helsi, так и через врача или через регистратуру", — добавляет Вера Савченко.

Как избежать очередей?

На вопрос: что нужно сделать, чтобы таких очередей не было, специалист отмечает следующее:

"Будем детально разбираться. Если скопление людей на входе в больницу связано исключительно с нашим заведением – будем срочно решать этот вопрос и вносить коррективы в работу".

Ранее ТСН.ua рассказывал об эвакуации больниц в Киеве: СБУ прокомментировала угрозы белорусского КГБ.

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