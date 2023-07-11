Киевлян снова напугали "ревунами" о воздушной тревоге: в чем причина

В этот раз громкие сообщения пришли людям не от КМВА.

Киевлян снова напугали экстренным извещением на мобильные телефоны о воздушной тревоге. На прошлой неделе такие сообщения от КМВА с резким звуком уже поступали жителям столицы. Тогда изрядно испугались и взрослые, и дети. Людей известили об опасности, а затем еще раз испугали "ревуном" после отбоя воздушной тревоги.

Тогда в КМВА пообещали, что пока не будут включать такой сигнал об опасности, а сегодня,11 июля, людям снова начали приходить "ревуны".

В Киевской городской военной администрации сайту ТСН.ua объяснили, что киевлянам пришло сообщение об опасности не от них.

"На уведомлении написано, что сообщение об опасности поступило от КГГА, то есть не от нас. КМВА не посылала в этот раз таких уведомлений. Сейчас будем выяснять, как и почему это произошло", — рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе КМВА.

В КГГА рассказали, кто же рассылает "ревуны"

Экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям через свою систему оповещения. Городские власти Киева сообщают о воздушной тревоге только через приложение "Киев Цифровой" и официальный Telegram-канал КГГА.

Объяснение ГСЧС

В ГСЧС предоставили разъяснения относительно оперативного информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через мобильные телефоны.

Отмечается, что в 2022 году ГСЧС при проведении модернизации общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения совместно с операторами мобильной связи Украины реализована возможность информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на мобильные телефоны, в том числе об угрозах военного характера, прежде всего о воздушной тревоге в регионах нашей государства.

"В настоящее время система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах военного характера населению на мобильные телефоны в своих регионах, поскольку в соответствии с Кодексом Гражданской защиты Украины к полномочиям местных государственных администраций в сфере гражданского защите принадлежит обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций", – объяснили в ГСЧС.

Напомним, вечером 7 июля киевлян испугало новое экстренное извещение от КМВА. После шквала критики Киевская городская военная администрация сообщила, что временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог. В Сети даже начали давать киевлянам советы, как отключить экстренные уведомления в настройках телефона.

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