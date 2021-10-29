Киевляне бросились вакцинироваться: в амбулаториях и центрах в огромных очередях возникают перепалки и толкотня

Очередь с утра в центре вакцинации не убавилась, людей приходит все больше.

С завтрашнего дня в «красную» зону карантина попадают еще семь областей, а с первого ноября строгие карантинные ограничения введут и в Киеве. И будут касаться они в первую очередь невакцинированных. Ездить в общественном транспорте, посещать заведения питания, гостиницы, спортзалы и торговые центры — смогут только те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Очередь с утра в центре вакцинации не уменьшилась, людей приходит все больше. И чем ближе к входу, тем плотнее там люди стоят, не все держат дистанцию, однако большинство в масках.

Да и сама очередь двигается не очень быстро из-за большого количества желающих вакцинироваться. Время от времени в этой давке происходят перепалки между пришедшими по записи и теми, кто пришел вакцинироваться в режиме живой очереди. Люди говорят, что не хотят ждать вакцинацию так долго, и в большинстве признают, что делают вакцину только из-за угрозы ограничений.

В центре же вакцинации говорят, что не могут ускорить процесс, ведь желающих вакцинироваться в последние дни очень много, а медики работают почти без перерыва. «Так много людей, очень много – мы запускаем по 6, больше не можем, потому что иначе будем нарушать правила», – заявляют в центре.

И если здесь в больших центрах вакцинации лишь кое-где возникают споры между людьми и очереди двигаются быстрее, то в меньших, где есть всего один кабинет, возникают большие давки. Как, например, в Голосеевском районе. На видео от свидетелей люди толкаются и ссорятся. По прогнозам, такой ажиотаж на выходные только увеличится.

Новости Киева: город введет ограничения для невакцинированных - в пунктах прививания ажиотаж

Ведь уже с понедельника невакцинированные киевляне столкнутся с ограничениями. Следовательно, ходить в заведения питания, гостиницы, спортзалы и торгово-развлекательные центры смогут только те, кто имеет сертификат о прививках или негативный ПЦР-тест. Только при наличии этих документов можно будет ездить и в общественном транспорте. Документы на водители не будут проверять, это будут делать выборочно, специальные группы правоохранителей.

Столичные школы переходят на дистанционное обучение, включая начальную школу. А детские садики смогут работать только, если будет сто процентов привитого персонала.

Всего в Киеве около двухсот пунктов прививок и центров вакцинации, в частности в торговых центрах, их перечень можно посмотреть в Интернете, как и наличие очередей.

Напомним, что количество новых заражений коронавирусом в Украине продолжает обновлять рекорды. В сутки диагноз подтвердили у 26 870 человек. Это самая высокая цифра от начала пандемии. Почти 5 с половиной тысяч больных пришлось госпитализировать. 648 больных умерли.

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