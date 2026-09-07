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Киевляне массово спускаются в метро: город готовится к массированной атаке РФ (фото, видео)
В Киеве люди спускаются в метро из-за угрозы ночного массированного обстрела.
В Киеве жители массово направляются к станциям метрополитена вечером 7 сентября, чтобы использовать их как укрытие из-за угрозы массированной ночной атаки РФ.
Об этом сообщает ТСН.
Киевляне заранее направляются в безопасное место, чтобы не попасть под обстрел и провести ночь в укрытии. Это связано с предупреждениями о возможном массированном обстреле.
Следует заметить, что Россия начала массированно обстреливать столицу Украины. Поэтому Украина изменила правила во время воздушных атак. Тревоги разделили на «желтые» и «красные».
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Напомним, киевляне будут получать уведомления о разных уровнях угрозы в городском мобильном приложении «Киев Цифровой».
Также мы писали, что Владимир Путин объявил трехдневную паузу в ударах по Киеву из-за визита спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, но заявил, что впоследствии обстрелы возобновят. Чего ждать Украине дальше и могут ли атаки РФ усилиться, в комментарии ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.