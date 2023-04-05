Киевляне просят не останавливать общественный транспорт во время тревоги: что говорят в КГГА

Только за март 2023 года три петиции об отмене запрета движения общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве набрали необходимое количество голосов. Их авторы подчеркивают, что решение нелогично, а передвигаться по городу без собственного автомобиля сложно. Кроме того, по данным активистов, городской бюджет недополучает миллиарды гривен из-за простоя коммунального транспорта.

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщили ТСН.ua, что общественный транспорт в дальнейшем продолжит осуществлять остановку во время тревоги, несмотря на три успешные петиции. Одну из них уже не поддержали, две другие ждет то же самое.

Директор департамента Руслан Кандибор объясняет, что общественный транспорт города не является укрытием для гражданского населения и находиться там во время тревоги опасно.

Петиция собрала 7227 подписей, ее не поддержали / Фото: КГГА

Стоит отметить, что транспорт во время тревоги продолжают останавливать в трех городах Украины, отдаленных от зоны боевых действий: Хмельницкм, Ивано-Франковске и Киеве. В большинстве областных центров такое решение давно отменили или вообще не принимали.

Относительно недополучения средств в бюджет, по данным инициативы "Пассажиры Киева", экономика города потеряла минимум 2,1 млрд гривен из-за более чем 245 часов простоя коммунального транспорта во время тревоги. Киевляне, вынужденные выйти из него, пересаживаются в маршрутки частных перевозчиков, часто игнорирующих запрет. И они уже неплохо зарабатывают, говорят активисты.

В КГГА утверждают ТСН.ua, что осуществить объективный расчет средств, которые могут теряться при остановке общественного транспорта невозможно.

"Пассажиры при посадке в подвижной состав осуществляют оплату проезда (валидацию носителей электронного билета), а после отбоя воздушной тревоги пассажиропотоки могут перераспределяться как между маршрутами, так и между разными видами общественного транспорта, и пассажиры не всегда возвращаются к начальным маршрутам", — объясняет директор департамента транспортной инфраструктуры.

Петиция собрала 6471 подпись / Фото: КГГА

Также стоит учесть, добавляет Руслан Кандибор, что общественный транспорт не двигается, соответственно в это время происходит экономия горюче-смазочных материалов и энергоносителей.

В КГГА отмечают ТСН.ua, что руководителям частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров в Киеве, доведен протокол об остановке движения во время тревоги. Однако наказать перевозчиков за игнорирование запрета не могут.

"На сегодняшний день действующим законодательством Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета не уполномочен налагать любые виды взысканий на перевозчиков за невыполнение требований протокола Совета обороны города Киева", — объясняет Руслан Кандибор.

Он отмечает, что во время воздушной тревоги есть риск реальной угрозы жизни и здоровью человека в условиях военного положения. По его словам, после сигнала все люди должны быстро эвакуироваться в укрытие и находиться там до "отбоя", это касается в том числе пассажиров и водителей общественного транспорта.

Петиция собрала 6010 подписей / Фото: КГГА

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