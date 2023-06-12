Киевляне встали на защиту подростка с велосипедом, которого затравили в троллейбусе: мальчик получил неожиданный подарок

Руководитель одного из велосипедных движений в Украине после огласки истории лично приехал к Тимофею с подарками.

Новенький велосипед подарили киевляне 13-летнему Тимофею, который накануне с двухколесным зашел в общественный транспорт, а толпа во главе с водительской автобуса начала парня выгонять, потому что якобы ехать с велосипедом там запрещено, говорится в ТСН.

Видео столкновения между взрослыми и ребенком разлетелось по Интернету, а заодно нашлось немало украинцев, которые стали защищать Тимофея. "Я был просто в шоке, не ожидал, что люди так поддержат", — говорит мальчик.

Все произошло несколько дней назад, когда школьник зашел в городской троллейбус с собственным транспортом, что очень не понравилось водителю. Разразился скандал. В защиту парня встал только один человек. "Он защищал, единственный и предлагал заплатить за велосипед", — рассказывает молодой человек.

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Школьник объясняет, что велосипед не его, вез дяде. Колеса были пробиты, тянуть тяжело, и решил несколько остановок проехать транспортом. “Но она мне помахала, что “нет-нет”. Я не понял, подсел. Сказали выйти, потому что подумал, что не знал правила. Потом зашел, погуглил, что можно, если не загрязняет одежду, или заплатить за проезд”, — говорит мальчик.

“Меня шокировало, что он спокойно стоял и говорит вот у меня есть, аж руки трясутся. Думаю, да я бы послала, а я взрослый человек, а он ребенок и он говорит, почему, а он визжит”, — говорит очевидца Елена.

Именно она сняла и запостила скандал в Интернет, а под ним уже тысячи комментариев возмущенных украинцев. Елена даже лично ездила в столичное депо узнать позицию "Киевпасстранса".

“Никаких причин применять санкции в отношении водителя не было. Она действовала согласно требованиям закона о правилах перевозки велосипедистов”, — такой ответ ТСН получила от представителя структуры.

“У ребенка, она не просто вез велосипед, чтобы прокатиться. Ребенок двигался домой, потому что были спущены колеса. Работник не предоставил ребенку возможность доехать до безопасного места”, — настаивает адвокат Богдан Кушнир, проанализировавший ситуацию.

Руководитель одного из велосипедных движений в Украине после огласки истории лично приехал к Тимофею с подарками. “Это фонарик задний, передний, это цепь. Все это тебе на будущий велосипед, пусть служит тебе. А с людьми – пусть эволюционируют», – говорит мужчина.

Подростку, которого затравили в троллейбусе из-за велосипеда, подарили новый двухколесный

А еще предложили работу, на которую, если пройдет собеседование, Тимофей поедет уже на собственном велосипеде.

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