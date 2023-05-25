Киевляне задыхаются от азота и серы: что происходит с воздухом в Киеве

Киевляне снова озабочены состоянием воздуха за последнюю неделю. В воздухе столицы содержание опасных веществ превышало допустимые нормы в 5 раз. В течение недели (с 15 по 20 мая) было выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5,4 раза. В социальных сетях живо обсуждают состояние воздуха в Киеве.

Что на самом деле происходит с воздухом в столице сайт ТСН.ua выяснял в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Где наблюдают за качеством воздуха

В городской администрации рассказывают, что мониторинг качества атмосферного воздуха в Киеве осуществляется посредством 7 референтных пунктов наблюдения. Управление в режиме реального времени освещает информацию о состоянии качества воздуха на онлайн-карте и мобильном приложении "Киев цифровой".

Пункты наблюдения размещены:

Дарницкий район – улица Архитектора Вербицкого, 26

Днепровский район – Харьковское шоссе, 7/1

Шевченковский район – улица Щусева, 20

Подольский район – улица Туровская, 28

Подольский район – проспект Правды, 64-г

Голосеевский район – улица Китаевская, 22

Святошинский район – проспект Берейстейский, 97

Основные загрязнители воздуха

В Управлении информируют, что общий индекс качества воздуха CAQI (Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

PM2.5 и PM10 (доля пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

O3 (приземный азот)

CO (оксид углерода)

"Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха. Учитывая общественный интерес, информируем, что начиная с 15 по 20 мая общий индекс качества воздуха в столице на протяжении 90,9% времени был низким, то есть воздух имел незначительный уровень загрязнения. Вместе с тем управление фиксировало локальные превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и населенных мест, утвержденных Минздравом Украины от 14 января 2020 года №52", — сообщил сайту ТСН.ua Владимир Дундарь, заместитель начальника Управления, начальник отдела охраны окружающей среды и оценки воздействия на окружающую среду.

Где был самый грязный воздух

15 мая превышение среднесуточных концентраций диоксида азота в долях предельно допустимых концентраций зафиксировано пунктами наблюдения, которые расположены на улице Туровской в Подольском районе и улице Щусева в Шевченковском районе.

"На улице Щусева среднесуточная концентрация составляла 0,042 мг/м³. В то время как на улице Туровской этот показатель составлял 0,050 мг/м³. Напомню, что предельно допустимая среднесуточная концентрация диоксида азота составляет 0,040 мг/м³.Несмотря на то, что точечное превышение среднесуточных концентраций диоксида азота 17 мая зафиксировано на улице Туровской. Показатель составил 0,0408 мг/м³ ", — рассказывает нам Владимир Дундарь.

Он добавляет, что в период с 19 по 20 мая на пункте наблюдения на Харьковском шоссе в Днепровском районе было зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы.

"19 мая показатели составляли 0,085 мг/м³, а 20 мая – 0,163 мг/м³, при предельно допустимой среднесуточной концентрации диоксида серы – 0,050 мг/м³", — добавляет чиновник.

Во всем виновато солнце и пробки на дорогах

Тем не менее, в течение недели с 15 по 20 мая всеми пунктами наблюдения фиксировалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций озона в 1,5-2,6 раза.

"Озон в приземном слое атмосферы образуется в результате реакции под действием солнечного света, оксидов азота и легких органических веществ, поступающих в воздух от автотранспорта и промышленных предприятий. Следует отметить, что высокие уровни загрязнения приземного слоя воздуха озоном фиксируют в теплое время года, когда много солнечных дней. Повышение концентрации озона также вероятно связано с метеорологическими условиями — долгое время держится высокая температура воздуха, отсутствие дождей, а также в условиях интенсивного трафика автотранспорта", — объясняет Владимир Дундарь.

Он добавляет, что по другим вредным веществам в воздухе с 15 по 20 мая превышения в столице не были зафиксированы.

Чем опасны загрязнители воздуха

"Диоксид серы вызывает хроническое воспаление легких, а диоксид азота — острое воспаление слизистой гортани и легких, а также раздражение кожи. Все это может вызвать заболевания легких с тяжелыми последствиями. А озон очень сильный окислитель и раздражитель, поэтому пребывание людей у ​​источника озона вообще запрещено всеми нормативами", - рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что от вредных веществ в воздухе больше всего страдают люди, входящие в группу риска – больные бронхиальной астмой, пожилые люди старше 70 лет, дети до 5 лет и беременные.

"Первые общие симптомы – это кашель, проявления на коже, боль в горле или симптоматические проявления на слизистой. В Киеве нет постоянных источников с такими вредными веществами. Но я советую киевлянам не находиться в местах, где могут быть такие вещества в воздухе – это автострады, транспортные развязки, а также пробки в пиковые часы. Больше посещать парки, скверы и зеленые зоны у водоемов", — добавляет Олег Рубан.

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