Киевлянка без музыкального образования со своего балкона развлекает горожан игрой на баяне

Бывшая сварщица на Чернобыльской атомной электростанции говорит, что не знает ни одной ноты, но играет на баяне для прохожих в центре Киева, говорится в ТСН.

В коммунальной квартире возле центрального железнодорожного вокзала в Киеве живет бывшая дончанка Людмила Зверева. «Я ни одной ноты не знаю, хорошо помню, что «до-ре-ми-фа-соль-ля-си» когда-то учили в школе», — говорит женщина.

Впрочем, баян для женщины — как друг. Перед тем как сыграть мелодию, она изучает его настроение. «Как седое небо, все, настроения нет, он не хочет играть. Я ему говорю, сейчас выброшу тебя через балкон. Я его пугаю», — рассказывает она.

Музыкантка-любительница будит столичных жителей – играет гимн. У баянистки двое собственных детей и две женщины когда-то стали называть ее мамой. И именно песни о маминой любви вызывают у женщины больше эмоций.

Людмила Ивановна работала сварщицей на Чернобыльской АЭС. Бывала и на Запорожской атомной, которую оккупировали россияне. Для них у женщины – только проклятия. «Они доиграются, су*и! Простите за слово. Они доиграются, они под такие санкции попадут. Я ничего не могу поделать, а Америка им так сделает. Вот как молодых, знаешь, натягивают», — говорит женщина.

Людмила Ивановна живет на маленькую пенсию, однако денег от прохожих, говорит, не нуждается. Главная награда для женщины – улыбка от киевлян и кофе из ресторана под ее жилищем.

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