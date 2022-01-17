Киевом прокатилась волна псевдоминирований: большинство сообщений поступает с временно оккупированных территорий

К вечеру 16 января взрывчатку искали на столичных аэродромах — в Жулянах и Борисполе.

По Киеву прокатилась волна липовых минирований.

К вечеру, 16 января, взрывчатку искали на столичных аэродромах — в Жулянах и Борисполе.

Об этом говорится в сюжете ТСН Ранок за 17 января.

Анонимное письмо с угрозами поступило в адрес СБУ. Рейсы не отменяли.

Объекты тщательно обыскали – опасности не обнаружили.

Днем искали бомбы и в трех торгово-развлекательных центрах.

Но взрывотехники поднимались по тревоге не только в Киеве. В Одессе пришлось проверить на безопасность памятник Дюку.

"Украиной за последнюю неделю прокатилась целая волна "липовых" минирований. Проверяли не только аэропорты и торговые центры, но и станции метро, школы и даже городскую елку. Многие анонимные сообщения о взрывчатке, как отмечают правоохранители, поступает с временно оккупированных территорий", — говорится в сюжете.

Прошлым вечером взрывчатку искали на столичных аэродромах

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