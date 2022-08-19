"Киевщина постоянно под угрозой": глава ОВА объяснил, насколько защищена граница с Беларусью

Киевщина постоянно под угрозой, потому что наш сосед – союзник страны-террористки.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что граница с Беларусью защищена, и мы можем не ждать повторную Бучу, Ирпень, Бородянку.

"Мы должны понимать, что Киевщина постоянно под угрозой. Мы не будем спать спокойно до полной нашей победы! Мы не братья с тем народом, мы соседи. И сосед у нас – союзник страны-террористки. Хочу сказать, что территории, граничащие с Беларусью очень специфичны: там ЧАЭС, высокий радиационный фон, поэтому наши военные готовятся к любым сценариям, понимая наши ошибки и имея определенные преимущества, пойдут или нет, надо к этому быть готовыми всегда. Мы должны строить бомбоубежища, потому что это угроза не на год и не на два – это навсегда", - подчеркнул он.

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Кулеба убежден, что так, как раньше мы уделяли внимание развлечениям, сейчас мы должны еще больше уделять внимания защите и безопасности. И нужно, чтобы на всех уровнях это понимали.

"Это наш выбор – быть сознательными. И пусть каждый ребенок вырастет и будет думать, за кого голосовать. Мы теперь точно знаем, почему это важно – делать правильный выбор", — подытожил глава Киевской ОВА.

Ранее Кулеба рассказал, что делать с беглецами и коллаборантами в Киевской области.

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