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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Киевщина в огне и дыму: россияне уничтожают склады, обломки летят на головы мирных жителей (видео)

Над Бориспольским районом Киевщины после российской атаки поднимается огромный столб дыма, который виден за много километров.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк Александр Романюк
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Разрушения и дым в Киевской области в результате атаки 27 августа

Разрушения и дым в Киевской области в результате атаки 27 августа / © ТСН

Киевская область охвачена дымом 27 августа после российской атаки. Под ударом оказались логистические склады, а в Бориспольском районе обломки упали на жилую застройку.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Романюк.

Киевщина в четверг утром окутана дымом. С ночи российские войска атакуют логистические склады в разных районах области, применяя как баллистическое вооружение, так и ударные беспилотники.

Над Бориспольским районом возвышается огромный столб дыма, который виден за много километров. На местах атак работают усиленные подразделения спасателей. В то же время ситуацию усложняет то, что враг продолжает бить по Бориспольскому району и, по предварительным данным, намеренно пытается атаковать чрезвычайников.

Только в течение последнего часа в районе были сбиты несколько дронов. Обломки некоторых из них упали на жилую застройку.

Атака на Киевскую область 27 августа — какие последствия

Напомним, в ночь на 27 августа оккупанты атаковали Киевщину, в результате чего в Бориспольском районе вспыхнул сильный пожар на складских помещениях, предварительно — на комплексе ROZETKA. Пострадали двое жителей — 15-летняя девушка и 73-летняя женщина. Разрушения и повреждения получили склады в Фастовском районе и частные дома в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.

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