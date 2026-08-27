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Киевщина в огне и дыму: россияне уничтожают склады, обломки летят на головы мирных жителей (видео)
Над Бориспольским районом Киевщины после российской атаки поднимается огромный столб дыма, который виден за много километров.
Киевская область охвачена дымом 27 августа после российской атаки. Под ударом оказались логистические склады, а в Бориспольском районе обломки упали на жилую застройку.
Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Романюк.
Киевщина в четверг утром окутана дымом. С ночи российские войска атакуют логистические склады в разных районах области, применяя как баллистическое вооружение, так и ударные беспилотники.
Над Бориспольским районом возвышается огромный столб дыма, который виден за много километров. На местах атак работают усиленные подразделения спасателей. В то же время ситуацию усложняет то, что враг продолжает бить по Бориспольскому району и, по предварительным данным, намеренно пытается атаковать чрезвычайников.
Только в течение последнего часа в районе были сбиты несколько дронов. Обломки некоторых из них упали на жилую застройку.
Атака на Киевскую область 27 августа — какие последствия
Напомним, в ночь на 27 августа оккупанты атаковали Киевщину, в результате чего в Бориспольском районе вспыхнул сильный пожар на складских помещениях, предварительно — на комплексе ROZETKA. Пострадали двое жителей — 15-летняя девушка и 73-летняя женщина. Разрушения и повреждения получили склады в Фастовском районе и частные дома в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.