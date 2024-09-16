Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевщину покрыл смог и слышен запах гари: что произошло (фото, видео)

Дата публикации
Просмотры
701
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Киевщину покрыл смог и слышен запах гари: что произошло (фото, видео)

Масштабные пожары в Киевской области

Спасатели ликвидируют сильное возгорание.

Причиной ночного и утреннего смога и запаха гари в столичном регионе стали пожары в Киевской области. Горит сухая трава. Огонь опрокинулся на торфяники.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Иван Воробьев.

Корреспондент ТСН отмечает, что из-за сухой погоды и сильного ветра огонь мгновенно распространяется. На местах возгорания работают спасатели.

В Киевской области ликвидируют возгорание / ©
В Киевской области ликвидируют возгорание

"Где-то пламя локализовали, но огонь перебирается на новые участки. Особенно опасно то, что из-за ветра огонь опрокидывается на крона деревьев. А это — хвоя, поэтому огонь быстро распространяется. На месте мы увидели более 10 пожарных авто и около 50 спасателей. Они работают очень быстро и слаженно", — говорит Иван Воробьев.

В Киевской области вспыхнули пожары / ©
В Киевской области вспыхнули пожары

Торфяники трудно тушить, потому что они тлеют. Но спасатели говорят, что ситуация контролируется.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 16 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также:

ТСН.Тиждень за 15 сентября. Мертвая вода возле Киева! Бои на Курщине! 

ТСН.Тиждень за 15 сентября. Мертвая вода возле Киева! Бои на Курщине! 

Похожие темы:

Следующая публикация