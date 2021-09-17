Киевские больницы заполняют тяжелые больные с коронавирусом: с 35 пациентов только трое не нуждаются в кислороде

Медики констатируют, что эта волна характеризуется тем, что большинство больных становятся тяжелыми.
В Украине стремительно растет количество случаев коронавируса. Каждый день на более тысячу больных больше. Такая статистика отразилась на больницах, особенно в Киеве.
Об этом говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная, которая побывала в медицинском учреждении.
В больнице №4 сейчас госпитализированы с коронавирусом 35 человек и это полная загрузка терапевтического отделения. Из них 32 человека нуждаются в дополнительном кислороде.
Медики констатируют, что эта волна характеризуется там, что большинство больных становятся тяжелыми, нуждаются в кислороде и к тому же, их болезнь длится дольше.
«С начала этой новой волны у нас пролечено 4 вакцинированных пациентов. Гораздо легче протекает болезнь. Нет таких изменений в легких», — рассказывает врач заведения.
Среди 35 больных, которые сейчас лечится, также есть одна вакцинированная женщина, но ее болезнь протекает легче. Она не нуждается в дополнительном кислороде.