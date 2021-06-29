Киевские медики установили юноше напечатанные на 3D-принтере кости, потому что его собственные уничтожил рак

Болезнь прогрессировала очень быстро, кости таза и окружающие ткани парня были уже наполовину уничтожены.

В Киевском Институте рака сделали уникальную и сложную операцию 16-летнему украинцу, которому рак уничтожил почти половину костей таза. Несмотря на большую площадь поражения, врачи не сдались болезни и вместе с учеными и современными технологиями поставили внутрь тела украинца новые кости, сделанные на 3D-принтере. Это третья подобная операция в истории Украины и первая, о которой медики решились рассказать. Ранее такие операции стоили бешеных денег, но сейчас этот процесс значительно подешевел и все больше людей, которых постигла такая участь, получают шанс на жизнь!

Об этом говорится в сюжете "Спецкор".

В прошлом году 15-летний Артур радовался жизни, играл с друзьями в футбол, но однажды парень почувствовал боли в районе таза. Лечение, назначенное, совсем не помогло, поэтому парня направили на МРТ. Вывод был неутешителен — саркома Юинга и большая опухоль. «И с октября месяца мы уже лежали в детском отделении... прошли первый курс химиотерапии», — рассказывает мама юноши Олеся Полянская.

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Болезнь прогрессировала очень быстро, кости таза и окружающие ткани парня были уже наполовину уничтожены. Мощными химиотерапиями опухоль стабилизировали и встал вопрос, что делать дальше. Медицинский консилиум был почти единодушен — нужна срочная трансплантация костей. В мире таким пациентам делают трансплантацию костей из специального медицинского титана, которые печатаются на чрезвычайно точных титановых 3D-принтерах. У нас такого научились только в прошлом году. «Практически вся левая половина таза отсутствует. Наша задача была не только компенсировать, но еще и сделать так, чтобы можно было имплантировать туда эндопротез для того, чтобы пациент мог в дальнейшем ходить», — рассказывает главный детский онколог Григорий Климнюк.

Модель будущего импланта разработали в институте травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины. Напечатали на пока единственном в Украине и дорогостоящем 3D-принтере в частной специализированной компании. Все надо было сделать очень быстро в перерыве между химиотерапиями. Процесс занял 7 дней бесконечных консультаций медиков, биоинженеров и специалистов 3D печати.

«К тому моменту, пока мы напечатаем это из титана, биоинженер с врачами уже несколько раз там провел несколько консилиумов и согласовал все размеры. Эта модель была отпечатана в пластике», — рассказывают специалисты.

Операция длилась более 6 часов. Сейчас дела у парня идут на поправку. Улучшились анализы и он мечтает вернуться домой, к друзьям, хочет заниматься спортом. И это вполне реальная история, говорят медики Института рака. Имплант рассчитан на десятки лет эксплуатации, хотя Артуру придется всю жизнь следить за своим здоровьем. Ведь болезнь — коварная.

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