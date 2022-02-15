Киевских школьников учат, куда бежать и что делать в случае боевых действий

Киевских школьников учат, куда бежать и что делать в случае боевых действий

Есть школы, где нет хранилищ, поэтому в таком случае детей будут эвакуировать в ближайшие подземные переходы и бомбоубежища.

Украинских школьников учат, куда бежать и что делать в случае боевых действий или природных катастроф. В школах расчистили и обустраивают подвальные и подсобные помещения, куда не заглядывали годами.

Об этом говорится 15 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Урок начинается с того, что дети учатся осторожничать с гранатами и минами.

"Запомните – самое безопасное место – первый этаж у опорных колонн подальше от окон", – говорят школьникам в полиции.

Родителям в Киеве школы разослали инструкции о том, как поступать их детям в чрезвычайной ситуации. Самое важное: не паниковать, оставаться рядом с учителями, выходить из класса после тревожного сигнала и заходить в укрытия по одному.

По разным классам в школах расписаны разные подвальные помещения и учеников тренируют, как туда попасть без толканий и борьбы за место.

В последние дни чаще всего вопрос от детей – о войне, рассказала школьная психолог. Она уверена, что такие тренировки помогут снять напряжение.

"Знаете, что чаще всего (вопрос от школьников – ред.) – будет ли война. Дело в том, что в этом вопросе я не могу дать ответ. Наше дело как раз и состоит в том, чтобы не дать ответ – будет или не будет, а – что делать, если", – рассказала психолог.

Столичные школы разделись: некоторые не проводят такие тренировки, чтобы не сеять панику, часть заведений отрабатывает эвакуацию на практике.

"Это учение не о панике, а обучение — как выжить в чрезвычайных ситуациях всего-навсего. У нас сегодня могут быть заминирования, завтра — случиться и пожар в школе", — рассказали правоохранители.

"То, что у нас наработано теоретически и практически, лучше всего запоминается и в стрессовой ситуации наши нейронные связи работают так, что мы делаем в тот момент то, что у нас четче всего отработано", — рассказал учитель.

Детям советуют иметь с собой написанные на бумаге контакты родных для связи.

Некоторые школы уже обустроили подвалы для продолжительного пребывания там детей. Расчистить пришлось даже те подземные хранилища, где годами был только хлам. Дети должны пробыть в таком подвале пробыть почти три часа. Там должны быть запасы воды и отдельные кабинеты для биотулетов.

Однако есть школы, где подвального помещения нет, как, например, школа в центре Киева, расположенная над рекой Лыбидь. Там детей будут эвакуировать в ближайшие подземные переходы и бомбоубежища.

"Самое главное, о чем говорят специалисты — это обезопасить самых маленьких деток и для них в каждой школе есть укрытие. Если рядом с помещением школы нет бомбоубежищ, значит, деток эвакуируют в другие бомбоубежища, которые есть неподалеку", — рассказали в горсовете Киева.

Свои собственные инструкции в случае чрезвычайных событий должны быть во всех школах Украины. Пока взрослые уточняют пути эвакуаций, дети в подземных укрытиях уже адаптировались.

В столице школьников учили обращению в случае боевых действий или природных катастроф | Новости Украины

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