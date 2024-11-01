Киевский казус Джорджа Буша-старшего: эксклюзивные воспоминания переводчика экс-президента

В 1991 году в Советском Союзе и вокруг него происходили события, которые все заметнее разогревали ситуацию и тревожно отдавались в разных уголках планеты, прежде всего, в ее ведущих странах. На глазах разрушался "двухполюсный мир", и это требовало оперативного осмысления и безотлагательных реагирований. Поэтому совсем не случайно тогдашний президент США Джордж Буш решает лично побывать в эпицентре этих событий, в СССР, отправившись в Москву с официальным визитом (советский лидер Михаил Горбачев с радостью принимал его). В программу визита был включен визит Джорджа Буша в Украину.

В Киеве должен прозвучать полноценный политический сигнал. Но выясняется, что в Государственном департаменте нет штатного переводчика на украинский. И его находят. Сына мигрантов из Украины, журналиста "Голоса Америки" Джорджа Саевича.

"Мне позвонили, я как раз был тогда на работе, с Государственного департамента и спросили, был бы я заинтересован сдать экзамен на переводчика. И я сказал — да, я люблю сдавать экзамены. Несколько дней после этого сказали, что я сдал экзамен, и несколько дней после того спросили, не хотел бы я поехать с президентом Бушем как его переводчик в Киев", — сказал переводчик Саевич в интервью Ольге Кошеленко в проекте "USA-UA: секретные файлы бывшего дома".

Первый пункт программы – Москва. Два полноценных дня. Между тем, в Киеве вместе с другими членами американской передовой группы уже около недели ожидает переводчик Саевич. Он хотел заранее получить тексты выступлений президента Буша, чтобы подготовиться. Но материалы к главной речи в Верховной Раде еще готовят, говорят помощники президента. Речь он получит только поздней ночью в преддверии выступления.

В Киеве Буш всего один день. С Борисполя президент США ехал в машине вместе с главой Верховного Совета РСФСР Леонидом Кравчуком.

"Не думаю, что кто-то из нас ожидал такого теплого приема и энтузиазма. Мы были очень поражены этим. И даже попросили президента в какой-то момент выйти из кортежа и помахать толпе, что он и сделал. Количество людей действительно впечатляло", — вспоминает Роман Попадюк, первый посол США в Украине (1992–1993 годы).

"Была одна надпись, на это обратил внимание президент Буш — "США прочь из Украины". Он обратил внимание Кравчука на это и говорит: "В каждой толпе будет одно такое лицо". Я также увидел эту надпись и был готов поправить, но дал возможность президенту Кравчуку самому поправить. Потому что надпись была "USSR out of Ukraine: СССР — из Украины", — отметил Саевич.

На переговорах в Мариинском дворце президент Буш говорит, что США по-прежнему будут сотрудничать с союзным центром – Москвой. Но новый союзный договор, который готовит президент СССР Михаил Горбачев, позволит также иметь дело с республиками напрямую.

Премьер-министр Витольд Фокин предлагает американцам вкладывать средства в украинскую экономику, участвовать в приватизации, развивать совместные производства.

Впрочем, кое-что из увиденного и услышанного, очевидно, таки производит впечатление на президента Буша. Он начинает сомневаться в том, что скоро собирается сказать перед Верховной Радой Украины. Так что интересуется у своей команды, есть ли перевод его речи, чтобы ее мог посмотреть Кравчук.

"Скоупкрафт говорит — нет, нет. А я тогда выступаю и достаю из своего кармана и говорю: "Да, господин президент, имеем". И дал ему. Но он тогда дал Кравчуку, но был Кравчук что-то начал пересматривать. Однако было очень мало времени и все мы пошли в парламент. Я знаю, что было разочарование, когда президент Буш в известной речи "котлеты по-киевски" сказал то, что сказал в поддержку Горбачева. Но он сделал много хорошего с перестройкой и гласностью", — добавил Саевич.

Эта речь войдет в историю под названием Chicken Kyiv Speech. Здесь игра слов — она одновременно означает и речь "котлета по-киевски", и речь труса в Киеве. Самые откровенные антиукраинские формулировки в текст вписали по просьбе Горбачева.

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