Киевский метрополитен — именинник: история транспорта, который в этом году стал еще и убежищем

Страшные ракетные обстрелы киевляне снова в укрытие и работники метрополитена снова делали все, чтобы тревоги у людей было меньше.

Киевский метрополитен сегодня отмечает свой день — 6 ноября 1960 года была открыта первая очередь станций. Сейчас для всех это не только транспорт, но и надежное укрытие, куда можно спуститься во время тревог, говорится в ТСН.

В первые дни полномасштабного вторжения многие выезжали, кто оставался — искал безопасное место. 24 февраля в метро как в укрытие киевляне начали приходить после обеда. Ночевать оставалось от 500 до 800 человек.

Валентина Чужая — руководительница одной из станций станции, она пришла на работу 24 февраля, а завершила смену — только 20 марта. В это время над ее домом летали снаряды, а ее коллеги — семья оказалась в оккупации, но работники метро не оставили работу. "В то время у каждого был свой фронт и каждый был там, где ему нужно было быть, метрополитен был на своих рабочих местах. Помогал людям как-то пережить то, что произошло тогда, какого-то помочь, поддержать, успокоить. Чтобы люди уверенность какую-то чувствовали, хоть здесь, у нас. Под землей... Как раз 24 уже под утро обстрелы сильные пошли и не поверите – пришла мама полтора дня ребенку, она ее родила и ее выписали домой – и полтора дня ребенку и они пришли прятаться это такое было…Мы очень волновались ", – вспоминает Валентина.

Такие семьи приглашали в отдельное помещение, там было тише и теплее.

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Главное тогда было – поддерживать друг друга, люди делились продуктами, работники метро улаживали сложные ситуации. "Только помощь друг другу она спасает жизнь, она дает надежду на то, что все будет хорошо", — говорят работники метрополитена.

С начала полномасштабного вторжения метро стало не только убежищем для киевлян. Президент Украины проводил пресс-конференцию в метро, на станциях давали концерты мировые звезды. Пели и обычные киевляне, пережидая тревоги. Под землей праздновали дни рождения и милые семейные события.

В недавние страшные ракетные обстрелы киевляне снова не проигнорировали укрытие и работники метрополитена снова делали все, чтобы тревоги у людей было меньше.

Сегодня 6 ноября, в день киевского метро, у Валентины Чужой своя дата – 24 года, как она работает в подземке. Это ее фронт и сотен работников метрополитена, и они все вместе с пассажирами очень хотят как-то услышать: "Станция Майдан Незалежности, переход на станцию Крещатик". Что возможно только после победы.

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