Киевский "улей": как элитный дом на Оболони "оккупировали" кондиционеры

Дом с кондиционерами в Киеве / © из соцсетей

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В Киеве на Оболони заметили необычную многоэтажку, которая сразу привлекает взгляды прохожих. Высотный дом, построенный всего несколько лет назад возле станции метро «Минская» на месте бывшего дома быта, буквально «оброс» кондиционерами.

Жители хаотично разместили их на балконах общего пользования, превратив фасад в настоящий «улей».

Бизнес-жилье с «гнездами» кондиционеров: что пошло не так?

Несмотря на то, что застройщик позиционирует это здание как бизнес-класс, архитектурное решение по размещению кондиционеров, мягко говоря, «хромает на обе ноги». Все балконы общего пользования на 25 этажах монолитно-каркасного дома изобилуют внешними блоками кондиционеров.

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«На некоторых новостройках Киева запрещено устанавливать кондиционеры на внешних стенах. Это можно делать только в специально отведенных местах — корзинках, нишах, специальных шахтах», — объясняет Сергей Курганов, риелтор-практик и гендиректор риелторского объединения, в комментарии ТСН.ua.

Дом с кондиционерами в Киеве / © из соцсетей

Он предполагает, что застройщик, вероятно, запретил установку кондиционеров на фасаде, чтобы не портить архитектурный ансамбль дома. Однако, как видим, жители нашли «креативное» решение — они использовали балконы общего пользования.

«Думаю, если бы этот вопрос был правильно организован еще на этапе строительства или проектирования дома, то размещение кондиционеров имело бы более эстетичный вид», — добавляет Курганов.

Почему жители пошли на такой шаг?

Вопрос установки кондиционеров является крайне важным, ведь они спасают от летней жары, а также активно используются для обогрева в межсезонье.

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«Было бы странным, если бы люди отказались от кондиционеров», — отмечает риелтор.

Интересно, что установка кондиционеров на общих балконах обошлась жильцам значительно дороже, поскольку от каждого устройства к квартире нужно прокладывать длинные магистрали.

Однако, такое расположение имеет и свои преимущества для обслуживания:

- Проще проводить профилактику и ремонт.

- Нет необходимости рисковать жизнью, высовываясь из окна.

- Не нужно нанимать дорогих промышленных альпинистов.

«Другое дело — эстетика. Все общие балконы дома хаотично завешены кондиционерами разных размеров и мощности, и с улицы все это похоже на 'маленький Шанхай', а в период активной работы от кондиционеров немалый шум», — подчеркивает эксперт.

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Как должно быть на самом деле: мировой опыт

Сергей Курганов отмечает, что во многих странах мира проблему размещения кондиционеров решают еще на этапе проектирования зданий и сооружений.

«Для размещения кондиционеров застройщик предусматривает специальную шахту в доме, исключительно для кондиционеров, где их можно размещать, и они незаметны снаружи. Предусмотрен доступ для их обслуживания, а главное — они не портят внешний вид дома. Особенно, если речь идет о высотных домах в 34 этажа и более», — объясняет он.

Пример того, как застройщик позаботился о местах для кондиционеров. Фото предоставил Сергей Курганов / © из соцсетей

«Азиатский хаос» в Киеве: опасности неправильного размещения

То, что заметили возле метро «Минская», более характерно для азиатских стран, где люди часто экономят на установке кондиционеров. Там их также могут размещать на общих балконах, но обслуживанием тогда занимаются исключительно промышленные альпинисты.

«К сожалению, в Киеве и столичном регионе достаточно много домов, где кондиционеры устанавливают хаотично, как в высотке возле метро „Минская“», — констатирует эксперт.

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Однако есть и положительные примеры, когда застройщики еще на стадии проектирования предусматривают специально отведенные места в виде «французских балкончиков». Там уже подведены все коммуникации, и в нишу можно установить кондиционер только определенного размера, модели и веса.

Скрытые риски: чем опасна хаотичная установка?

Сергей Курганов отмечает опасности неправильного монтажа, особенно на домах с навесным фасадом. Для установки кондиционера нужно разбирать конструкцию — снимать плитку, выбирать утеплитель, закреплять устройство на стене.

«Но при этом все это нужно очень тщательно вернуть на место. В противном случае такое вмешательство в конструкцию фасада может привести к затеканию влаги, промерзанию стены зимой и негативным последствиям для обшивки от активного солнечного света», — предостерегает риелтор.

Кроме того, кондиционер — это довольно тяжелое устройство, и он своим весом будет давить на конструкцию фасада и место крепления. «Никто не гарантирует, что он будет надежно закреплен и не обвалится», — заключает Сергей Курганов.

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