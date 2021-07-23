Киевский восьмиклассник создал устройство, которое помогает бороться с коронавирусом

Свое изобретение парень планирует совершенствовать на каникулах летом.

До 4-х лет не разговаривал, а в 13 сам сконструировал работа и победил в мировой олимпиаде детей-изобретателей. Устройство, созданное маленьким вундеркиндом, помогает бороться с коронавирусом, но мальчик уже планирует его усовершенствовать.

О том, как киевский восьмиклассник Платон, несмотря на неутешительные прогнозы врачей в детстве, стал победителем и есть ли секреты воспитания маленьких гениев — 23 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сотни килограммов конструктора с детства и вот его изобретение — робот — победитель международной детской Олимпиады изобретателей.

Это сейчас Платон сам описывает и сам комментирует свои достижения. Однако к своему успеху и золотой медали в Малайзии парень шел через отставание в развитии и речевые проблемы. Платон не говорил до 4 лет. По совету специалистов, чтобы ребенок заговорил, мама принялась развивать мелкую моторику рук. Помогли детские конструкторы.

"Мы просто ездили на море, высыпали Lego на коврик и сидели часами играли, играли, конструировали, есть мамы которые вышивают там, а у меня увлечение как у сына", — рассказывает она.

Мама юного изобретателя посчитала — за вложенные в детский конструктор деньги можно бело бы купить для семьи машину. Однако, такие инвестиции в детское развитие окупились: и сегодня сын — золотой призер международной Олимпиады изобретателей.

Сейчас Платону 13-ть, он хорошо говорит, играет на пианино, рисует картины, занимается программированием и робототехникой. День расписан по часам. Мама помогла все организовать.

Парень дважды подавал свое изобретение на Олимпиаду и дважды получал медали.

Новости Украины: киевский восьмиклассник, несмотря на плохие прогнозы врачей, стал изобретателем

Увлечь ребенка наукой сейчас трудно, говорят в Малой академии наук, где парень собственно и разрабатывает свои изобретения.

"Мы конкурируем за внимание детей с индустрией развлечений, будем реалистами, детям более интересно то, что не требует от них каких-либо больших усилий интеллектуальных", — говорят там.

Главный вызов для юных талантов — это довести свою работу до конца, говорит ученый. Так, обучение в Малой академии наук Киева посещают 9000 тысяч детей, но только 10 процентов из них его завершают.

Сам Платон все еще ждет свою золотую медаль, которая идет из Малайзии в Киев по почте. Свое изобретение, которое дезинфицирует поверхности и помогает бороться с COVID-19, парень планирует совершенствовать на каникулах летом.

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