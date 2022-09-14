Киевское соглашение по безопасности: экс-генсек НАТО рассказал, как Запад планирует поддерживать Украину

Украина стала на шаг ближе к соглашению о безопасности. В Киеве презентовали рекомендации к документу, в случае подписания которого страны-гаранты будут помогать Украине бить врага.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, представляя рекомендации к киевскому соглашению по безопасности, заверил, что документ существенно отличается от пресловутого Будапештского меморандума. В случае военной агрессии против Украины страны-подписанты соглашения в кратчайшие сроки должны предоставить оружие, помогать финансово, ввести против агрессора санкции. Киевское соглашение по безопасности не станет альтернативой вступлению Украины в НАТО, а лишь должно помочь нашей стране на пути к Северо-Атлантическому альянсу.

Как Запад планирует поддерживать Украину в ее противостоянии с агрессором и о подробностях соглашения по безопасности господин Расмуссен рассказал в эксклюзивном интервью "1+1".



На пресс-конференции Вы сказали, что у нас всех плохие воспоминания и плохой опыт с Будапештским меморандумом, поэтому Вы решили выбрать другое название – Киевский договор по безопасности, но изменит ли это суть?

Это не просто смена названия, это также смена содержания. Во-первых, Киевский договор по безопасности – это обязательство предоставить Украине все мощности, чтобы она могла себя защитить. А еще этот договор не будет зависеть от Совета Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. И что важно, мы прописываем механизм, чтобы обеспечить выполнение договора. Поэтому действительно много отличий от Будапештского меморандума. Мы выучили уроки прошлого.

Вы могли бы коротко описать этот механизм?

Если на Украину совершат нападение в будущем, то она в течение 24 часов может запросить консультации среди стран-подписантов договора. И после этих консультаций страны-гаранты соглашения должны на протяжении 72 часов определить, как действовать.

Вы сказали, что договор может быть подписан, пока идет эта война. Что может измениться, если через два-три месяца страны-гаранты поставят свои подписи под соглашением?

Я думаю, что очень важно подписать этот договор как можно скорее. Потому что если мы будем говорить, что подобное соглашение по безопасности возможно только после завершения войны, то мы будем лишь поощрять Путина продолжать эту войну, чтобы страны-гаранты не имели возможности помочь Украине.

На какие изменения тогда можно рассчитывать?

Это четкий сигнал Путину: "Ты не победишь в этой войне!" И это четкий сигнал, что мы обязуемся поддерживать Украину столько времени, сколько нужно.

Господин Расмуссен, уточните, пожалуйста, Вы говорите, что договор может быть подписан, пока идет война, а когда он вступит в силу?

Он вступит в силу сразу после подписания.

Сразу? Представим, договор подпишут через два-три месяца, а Россия в это время начнет, представим, наступательные операции на западе Украины, следовательно, сможем ли мы запросить помощь в таком случае?

Да, и это продолжение того, что мы уже делаем. Мы сейчас предоставляем Украине оружие. То оружие, которое должны были предоставить давно. И Вооруженные силы Украины доказали, что они способны эффективно использовать его, чтобы победить Россию. Поэтому договор будет естественным продолжением того, что мы уже делаем.

А в чем будет личный интерес стран-гарантов участвовать в соглашении?

Главное, что Украина сражается за свободу и демократию. И в этом смысле она сражается за всех нас. Вот что заложено в документе для стран-подписантов. Залогом безопасности в Европе сегодня является свободная и суверенная Украина – в тех ее границах, которые признает международное сообщество. Поэтому для меня победа Украины – это возвращение всех ее территорий, включая Крым.

Означает ли подписание Киевского договора безопасности то, что Украина сможет получить больше оружия и оборудования, в котором она нуждается?

Лучшие гарантии безопасности, которые может получить Украина, – это иметь сильные, мощные вооруженные силы, чтобы выдержать любое нападение России. И это основа этого документа: страны-гаранты обязуются предоставить все оружие, все оборудование, в котором нуждается Украина, все необходимое обучение, проводить совместные маневры или помочь Украине построить прочную систему обороны – вот о чем этот документ.

Господин Расмуссен, несколько раз вы упомянули об оружии. Вы имели в виду, что страны, подписав этот документ безопасности посреди войны, не присоединятся к войне на стороне Украины, вместо этого будут помогать оружием и обучением, правильно мы понимаем?

Договор существует для того, чтобы предоставить Украине все мощности, чтобы защитить себя от российской агрессии, но самостоятельно. Поэтому соглашение не означает, что мы отправим в Украину союзные войска, в то же время мы предоставим Вам всю необходимую помощь, чтобы выдержать напор России.

Но эта помощь и так уж предоставляется. Так что может измениться, если посреди войны подпишут этот документ?

Во-первых, соглашение – это четкий сигнал, что наша помощь не разовая, а долговременная, и мы берем на себя обязательство поддерживать Украину. Это очень важно. И это очень четкий сигнал для Путина – он не сможет подорвать наше единство внутри западных союзников, и мы будем поддерживать Украину до победы, сколько бы времени ни понадобилось.

Вы рассчитываете, что только западные союзники подпишут этот договор?

Если говорить реалистично, то да. Мы должны полагаться преимущественно на страны НАТО. Также можно говорить и о странах из-за пределов Альянса, например, Австралии. Но я бы сказал, что очень важно участие Соединенных Штатов. Но также Великобритании, Франции, Германии, балтийских стран, скандинавских стран. Это может быть и Турция. Я буду искать надежных партнеров, которые могут дать гарантии.

Кто, по вашему мнению, может стать первой страной-гарантом, которая поставит свою подпись?

Я думаю, важно, чтобы Соединенные Штаты первыми поставили свою подпись. И я уверен, многие страны будут следовать примеру.

Вы сказали, что это промежуточный, то есть временный документ. А каким Вы тогда видите долгосрочное соглашение по безопасности для Украины? И, кстати, это промежуточный документ до какого периода? До окончания войны?

Нет, нет, пока Украина в конце концов не станет членом НАТО, если она пожелает. Это записано в ее Конституции, что это ее стремление. Это суверенное решение Украины. Мы в это не вмешиваемся. Но пока, чтобы ни случилось на пути к НАТО, Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, и они будут в Киевском договоре по безопасности.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций от Ермака – Расмуссена по гарантиям безопасности. По словам президента, власти работают над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали "сильнейшие субъекты свободного мира".

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