Киевское море рекордно обмелело: эколог назвал возможные причины и угрозы

В Киевском море заметили резкое понижение уровня воды. В социальных сетях публикуют соответствующие фото и утверждают, что уровень воды снизился примерно до двух метров. На сотни метров от берега образовались новые мели, а существующие острова увеличились вдвое.

ТСН.ua выяснял, что происходит с Киевским морем и насколько это угрожает экосистеме водоема.

Такого еще не было

Эколог Александр Соколенко, которому мы показали фото, говорит, что такого еще не было – воды практически нет, ее уровень снизился до двух метров. Он добавляет, что хорошо знает эти места и песка там раньше не было.

"Уровень воды в Киевском водохранилище, как и во всех искусственных водоемах, связан со сбросами воды на дамбе Киевской ГЭС. То есть, если больше сбрасывается воды, то соответственно меньше воды будет в водохранилище, но ее станет больше в Киеве, там ее уровень увеличится на какое-то время. Все это искусственно регулируется на плотине работниками ГЭС, а также на ее канале. Думаю, что спад уровня воды в водохранилище связан с какими-то работами на Киевской ГЭС, а вот с какими именно неизвестно", – рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Киевское море обмелело/Фото: социальные сети

Версии резкого обмеления моря

Эксперт отмечает, что в конце августа российская ракета попала в сооружение дамбы Киевской ГЭС.

"После этого в Киеве фиксировались рекордно низкие уровни воды. То есть можно предположить, что там были какие-то повреждения, в том числе и в системе регулирования уровня воды. Это первая из возможных версий нынешнего обмеления и, возможно, сейчас на самой дамбе выполняются какие-то ремонтные работы. Второе предположение, возможно, есть какая-то информация о подготовке новых ракетных атак врага, в частности на энергетические объекты, и перед этим может происходить сбрасывание воды, чтобы минимизировать риски, в случае повреждения плотины вследствие ракетной атаки. Это только мое предположение, потому что реальная причина пока неизвестна", – подчеркивает Александр Соколенко.

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Последствия могут быть негативными для экосистемы

Специалист говорит, что обмеление из-за такого внезапного сброса воды негативно повлияет на экосистему Киевского водохранилища.

"Во время таких сбросов воды больше всего страдает северная часть Киевского водохранилища, расположенная в Черниговской области. Там есть большие участки заболоченных территорий – множество проливов, небольших болот и прудов. Вся эта система обезвоживается и там может массово погибать рыба. Поэтому сброс воды – очень плохо повлияет на сам водоем и его фауну, особенно, если вода сбрасывается так резко за день-два на один или два метра", – подчеркивает эколог.

Ранее ТСН.ua рассказывал о повреждении дамбы Киевской ГЭС: эксперт рассказал, к чему готовиться.

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