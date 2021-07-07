Киевского стрелка будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя

Киевского стрелка будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя

ТСН стало известно, что стрелок — это Иван Мартынюк. В прошлом году он был героем сюжета, в каком именно рассказывали о споре вокруг его квартиры.

Во время стрельбы в жилом доме ранен полицейский и гражданского. Произошло все в столице на улице Голосеевской, мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь из охотничьего оружия. Жителей дома пришлось эвакуировать, потому что мужчина угрожал поджечь квартиру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Улицу Голосеевская перекрывают, были только машины скорой, газовой службы и большое количество полицейских авто. Информации мало: в одной из квартир жилого комплекса человек с оружием забаррикадировался в квартире после того, как по меньшей мере двумя выстрелами в дверь ранил полицейского и гражданского.

У дома появляется человек, который представляется Дмитрием и говорит, он родственник мужчины, который забаррикадировался в квартире. «Ситуация очень простая. Около 10-ти часов пришли люди в черном, без документов, и хотели взломать квартиру. За квартиру идут судебные заседания, гражданское дело. У него зарегистрированное оружие, охотничье», — заявил мужчина.

Дмитрий рассказывает, что мужчину, из-за которого началась спецоперация, зовут Иван, ему 38 лет, он защищался и хочет добровольно выйти из квартиры.

ТСН стало известно, что стрелок — это Иван Мартынюк. В прошлом году он был героем сюжета, в каком именно рассказывали о споре вокруг его квартиры — у нее появился новый владелец после продажи с торгов. Иван настаивал — это незаконно, потому что в квартире прописана его несовершеннолетняя племянница.

В квартире он просидел без света, без ремонта, не оставляя ее ни на минуту — еду друзья доставляли квадрокоптером, или на веревке.

Иван тогда рассказывал, ему постоянно угрожают, а под дверью постоянно караулят группы людей.

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Сегодня утром к Ивану снова пришли — теперь с недешевого жилого комплекса эвакуируют его соседей. Патрульного Сергея забирает скорая с тяжелым ранением руки. А еще для одного участника конфликта все завершается легким ранением в голову.

За полтора часа после начала спецоперации с балкона на 13 этаже начинает идти дым, становится очевидно — началась ее активная фаза. Часть спецоперации, которую удалось увидеть журналистам, продолжается считанные минуты — мужчины, обнаженного выводят из подъезда, сажают в машину. Еще одна задержанная — женщина, которая тоже была в квартире, позже выясняется ее зовут Иоланта. Кем она приходится задержанному неизвестно. Ее сажают в отдельную машину.

Уже после задержания представители полиции выходят и объясняют, как все было.

«Проводились переговоры с этим человеком. Он не открывал, хотя и разговоры проводились, его предупреждали, он угрожал открывать огонь и в конце угрожал поджечь. Он вел себя психически неуравновешенно и угрожал поджечь квартиру, потом сообщил, что хочет выйти, но не может открыть дверь, при попытке открытия у него что-то случилось и он сказал, что будет стрелять. Оружие было не у него в руках, а стояло рядом», — сообщает заместитель руководителя Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

Ивана Мартынюка будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.

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