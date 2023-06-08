Киевсовет принял нововведение по укрытиям: что изменится

Теперь каждое коммунальное предприятие в Киеве обязательно должно иметь ответственного за укрытие. Это лицо должно следить за состоянием и доступом к убежищу — такое решение было принято на внеочередном заседании Киевсовета, говорится в ТСН.

Нововведения предусмотрели и для укрытий, которые находятся в частной собственности – паркинги, подвалы и т.д. Таких в столице по меньшей мере треть.

Если доступ к ним не будет, говорят в Киевсовете, представители города и правоохранители смогут прийти, срезать замок и пустить людей. А вот владелец будет нести ответственность, ведь по решению Киевсовета доступ к укрытиям должен быть бесперебойным.

В то же время столичные депутаты просят Кабмин и Верховную Раду дополнительно усилить ответственность тех владельцев, которые не пускают в хранилища людей.

Город выделит дополнительно 750 миллионов на обустройство и создание дополнительных укрытий, а за нынешними будет наблюдать временная контрольная комиссия. В нее войдут депутаты из всех фракций Киевсовета, которые будут привлекать работников разных департаментов.

Специальная же комиссия будет изучать, как обстоятельства трагедии в Деснянском районе, так и ситуации в других районах столицы, где могли быть злоупотребления и нарушения с укрытиями. “ТКК четко ответит, четко укажет виновников, и уже на основании этого будут принимать решения кадру, где наша ответственность, они будут уволены или будут нести другую ответственность. А там, где будут обнаружены злоупотребления – такие материалы будут переданы в правоохранительные органы”, – сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

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