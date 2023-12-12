"Киевстар лег и ты приляж": Сеть отреагировала мемами из-за сбоя в работе мобильного оператора

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали шутками на сбой в работе "Киевстар".
В работе мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет.
О проблемах со связью сообщают пользователи в Киеве, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской и Львовской и других областях.
Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией с отсутствием связи "Киевстар". ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о мобильном операторе.
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