"Киевстар лег и ты приляж": Сеть отреагировала мемами из-за сбоя в работе мобильного оператора

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали шутками на сбой в работе "Киевстар".

В работе мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет.

О проблемах со связью сообщают пользователи в Киеве, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской и Львовской и других областях.

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией с отсутствием связи "Киевстар". ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о мобильном операторе.

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

Мемы о сбое в работе "Киевстар"/ Фото: Twitter

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