Киеву угрожает землетрясение в 7 баллов: сейсмолог рассказал детали

Киеву может угрожать землетрясение магнитудой в 7 баллов. Об этом заявил Александр Кендзера, директор Института геофизики им. Субботина НАН Украины. Но сейсмолог добавляет, что это возможно с вероятностью одного раза в 10 тысяч лет.

"Это действительно так. Это — математические расчеты. Так написано на картах общего сейсмического районирования. Поэтому возможность землетрясения в 7 баллов для Киева есть", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Кендзера.

Правый или Левый берег

Он добавляет, если рассматривать левый и правый берег Киева, то трудно сказать, какой части города больше угрожает землетрясение.

"С одной стороны на левом берегу Киева больше осадочных пород, а на правом берегу породы, разные — скальные, смешанные. Там, где осадочные породы — интенсивность колебаний от землетрясения выше. А там, где скальные породы — меньше. А еще есть третья и четвертая категория почв, где также может быть землетрясение, но ключевое — «может», оно же не означает, что обязательно будет. Объясню почему. Почва под каждым домом – действует как фильтр. Некоторые частоты от подземных толчков почва пропускает через себя или задерживает, а некоторые колебания наоборот усиливают. Очень важно, чтобы под домом не было тех частот, которые усиливают подземные колебания, особенно исходящие от зоны Вранча. От этого может произойти усиление сейсмического эффекта, и если у дома есть какие-то недостатки, он может разрушиться. Но отмечу, что землетрясения с магнитудой в 7 баллов, как правило, не разрушают качественно построенные дома", — объясняет нам Александр Кендзера.

Как укрепить дома

Мы уточнили у сейсмолога, а что же будет с домами на столичных Осокорках, Позняках, которые фактически строились на хорошо утрамбованном мусоре, который массово завозили на строительные площадки в начале 2000 годов. На такой "основе" на левом берегу построены десятки жилых высотных домов.

Сейсмолог говорит, что дом построен на мусоре, разрушится скорее того, который возведен на скальной породе. Но здесь есть несколько важных нюансов.

"Нельзя сказать однозначно, что дом построен на утрамбованном мусоре, первым разрушится от землетрясения. Если структура мусора, который утрамбовали под домом гасит частоту подземных колебаний, то дом будет спокойно стоять при небольшом землетрясении. Чтобы он стал более надежным – нужно сделать так, чтобы частота колебаний под домом гасилась полностью. Для этого нужно знать: какая среда под домом, какие колебания усиливает или ослабляет. Все это можно математически высчитать и обнаружить те конструкции, в которых напряжения будут близки к пределу прочности. Отталкиваясь от этого – можно укрепить конструкцию дома или даже его перестроить", – отмечает эксперт.

Он добавляет, что именно так поступают в Европе, где нет государственных строительных норм, а есть только рекомендации. Но благодаря страховым компаниям там заставляют застройщиков строить сейсмостойкое жилье.

"В Европе эффективно действуют страховые компании, которые страхуют жилые дома. Если дом возведен в сейсмической зоне и не слишком сейсмоустойчив, то застройщика заставят заплатить такую компенсацию за страховой риск, что ему будет легче полностью перестроить дом и сделать его сейсмостойким. Таким образом, там заставляют строить надежные дома в сейсмических зонах. А вот, к сожалению, в Турции, где есть много блестящих сейсмологов, отлично разбирающихся в теме, закон не обязывает разрушать старые несейсмостойкие дома и строить новые, сейсмостойкие. Что и послужило причиной страшных разрушений от землетрясений",- объясняет Александр Кендзера.

Он добавляет, что нет землетрясения на Земле, от которого невозможно было бы защититься.

"От любого природного землетрясения можно защититься – это доказано наукой сейсмологией. Невозможно защититься разве что от астроблемы – метеорита, который внезапно упадет с неба на дом", – добавляет сейсмолог.

Ранее мы сообщали, что в Украине в ночь на 27 февраля зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области. Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

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