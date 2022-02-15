Киллер был одет в лыжный костюм: подробности убийства мужчины в стоматкабинете в Яремче

Киллер был одет в лыжный костюм: подробности убийства мужчины в стоматкабинете в Яремче

Киллер расстрелял мужчину и скрылся.

В Яремче Ивано-Франковской области во время лечения зубов убили 42-летнего мужчину. Полиция разыскивает подозреваемого.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Убийство произошло 14 февраля в стоматологическом кабинете недалеко от центра Яремча. Туда забежал киллер и расстрелял пациента. Стоматолога, который был рядом, убийца не задел.

"Произведено ориентировочно 6 выстрелов. Более подробно установит судмедэксперт", — говорит заместитель начальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Денис Кравченко.

Раненого доставили в Яремчанскую больницу: она совсем близко от стоматкабинета. Медики пытались спасти мужчину, но, несмотря на их усилия, тот умер.

Новости Прикарпатья: в Яремче во время лечения зубов киллер убил пациента

"Дорогой в операционную ему предоставлялись реанимационные мероприятия. Но пациент имел критические показатели, наступила клиническая смерть, реанимационные мероприятия оказались неуспешными", — сказал врач-хирург Яремчанской городской больницы Станислав Яцук.

В полиции о погибшем сообщили только то, что это – 42-летний мужчина житель Ивано-Франковска. А вот неофициальные источники говорят — это Игорь Дутка, который известен в криминальных кругах по прозвищу "Сухой". 5 лет назад на него уже было покушение – тогда его ранили во время ужина в ресторане. Сегодня убийца не ошибся. С места преступления ему удалось скрыться. В области объявлена спецоперация, но ее результатов пока нет — киллера ищут.

По словам очевидцев, известно, что подозреваемый был одет в лыжный костюм с маской на лице, а потому и не привлек к себе внимания в курортном горном городке.

Напомним, в г. Яремче Ивано-Франковской области в понедельник, 14 февраля, во время приема в стоматолога убили мужчину.