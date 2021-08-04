Киллер и сообщник скрылись из-за видео в Сети: в полиции рассказали подробности расстрела в Одессе

Киллер и сообщник скрылись из-за видео в Сети: в полиции рассказали подробности расстрела в Одессе

Полиция начала служебную проверку, как видео попало в соцсети через 10 минут после его удаления.

Одесская полиция установила личность киллера, который накануне расстрелял 25-летнего бизнесмена в жилом комплексе. Следователи уверены — это 27-летний гражданин Грузии Ельмураз Мамедов.

Об этом 4 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Он прибыл в Украину в конце июля из Варшавы, снял квартиру недалеко от дома жертвы, и приобрел Mercedes на еврономере. Именно на нем вместе с сообщником подстерег бизнесмена, выпустил в него две обоймы пуль и скрылся. Камера наблюдения как раз сняла этот момент. Но утечка видео помешала полиции оперативно задержать преступников. Поняв, что их разоблачили, они скрылись. Полиция объявила их в розыск и начала служебную проверку, как видео попало в соцсети через 10 минут после его удаления.

"В связи с утечкой указанного видео мы не имели возможности задержать преступника по горячим следам. Это, лицо, которое не является гражданином Украины, он не проживал в Одессе, он не ориентировался в городе, поэтому вы понимаете, сколько сил было потрачено чтобы его установить", — говорит начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех.

Напомним, руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко отметил, что у правоохранительных органов есть все основания квалифицировать это преступление как умышленное убийство, совершенное по заказу.

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