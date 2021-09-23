Киллеры не всегда достигают результата: Геращенко продемонстрировал фото трех неудачных покушений

Советник министра внутренних дел вспомнил о покушении, которое закончилось трагедией, хотя и не отобрало жизнь жертвы.

Организаторы заказных убийств и их исполнители не всегда достигают результата. Кроме покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шерифа, в Украине были еще подобные преступления, которые заканчивались неудачей для киллеров.

Об этом рассказал 23 сентября в ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 советник министра внутренних дел Антон Геращенко, продемонстрировав соответствующие фото с места преступлений.

В частности он напомнил о покушении на бизнесмена Сала, совершенное в прошлом году.

"Он пользовался бронированным "Мерседесом", в отличие от Сергея Шефира, у которого машина была бронированная. Киллер поехал на мотороллере, поставил на крышу бронированной машины специальную бомбу с кумулятивным зарядом, которая пробивает бронекапсулу. При этом погиб полицейский — охранник бизнесмена Сало. Сам Сало остался жив", — рассказал советник министра.

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Также Геращенко вспомнил об обстреле автомобиля "Мерседес" банкира Сергея Дядечко, который произошел в 2011 году.

"Он ехал по одному из населенных пунктов Киевской области на небольшой скорости. Из автомата Калашникова машину изрешетили. Был ранен водитель, был ранен охранник супермаркета, который был рядом. Сергей Дядечко, находясь на заднем сиденье, остался жив", — рассказывал подробности он.

Еще одно покушение, который закончился трагедией, хоть и не отобрало жизнь жертвы, произошло на депутата Киевского областного совета Сергея Соболева, котрый находился в своем джипе.

"Киллер целился из снайперской винтовки, чтобы попасть прямо ему в голову. Однако в момент стрельбы Соболев наклонился, чтобы ввести данные в навигатор — и пуля попала в его трехлетнего сына, который скончался на месте ", — напомнил Геращенко.

Советник министра внутренних продемонстрировал примеры неудачных нападений киллеров

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