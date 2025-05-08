"Кинет" ли Трамп Украину: офицер спрогнозировал сценарий окончания войны

От чего зависят сценарии войны России против Украины: ответ американского офицера / © ТСН.ua

Реклама

Сценарии дальнейшего развития войны России против Украины зависят от шагов администрации Трампа и действий ЕС.

Как могут развиваться события, рассказал для ТСН.ua Лиам Коллинз — старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, который прослужил в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работал исполнительным офицером старшего советника по обороне Соединенных Штатов в Украине.

1. Трамп бросит вызов Путину и усилит давление на Россию, особенно после подписания соглашения о недрах с Украиной.

Этот сценарий Коллинз считает наиболее вероятным. Он напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что надеется завершить войну вскоре после вступления в должность. После более чем 100 дней этого еще не произошло.

Реклама

По мнению американского офицера, Трамп постепенно осознает, что Путин не намерен завершать войну, по крайней мере, пока диктатор верит, что может добиться лучшего результата в будущем.

«Пока Путин считает, что США вряд ли продолжат поддерживать Украину на том же уровне, он захочет продолжать конфликт. Соглашение по минералам важно, поскольку оно меняет расчеты Путина. Если Путин считает, что США настроены поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, это делает продолжение войны очень дорогим для России», — рассуждает Коллинз.

Он отметил, что хотя соглашение по минералам не включает абсолютные гарантии безопасности, оно предлагает способ компенсировать США их постоянную поддержку, к чему стремится Трамп. Оно также предоставляет США доступ к редкоземельным минералам, что является национальными интересами безопасности Соединенных Штатов.

Таким образом, США, вероятно, продолжат или даже увеличат свою поддержку Украины, чтобы:

Реклама

сохранить доступ к критически важным полезным ископаемым,

оказывать дополнительное давление на Россию, чтобы она прекратила войну, продолжения которой Трамп не хочет,

потому что соглашение о правах на полезные ископаемые предлагает США способ получить компенсацию за свою поддержку.

2. Трамп продолжит политику Байдена по поддержке Украины, но не сделает слишком много — чтобы Россия не проиграла, а Украина не выиграла.

«Хотя это возможно, но соглашение о минеральных ресурсах в сочетании с растущим разочарованием Трампа в отсутствии искренности Путина относительно любого мирного соглашения делают более вероятным, что Трамп может увеличить помощь или, по крайней мере, сохранить нынешний уровень помощи и искать другие способы давления на Россию», — говорит Лиам Коллинз.

3. Администрация Трампа умывает руки, выходит из переговоров и прекращает какую-либо военную помощь Украине.

Этот сценарий Коллинз считает менее вероятным на данный момент. Однако уточняет, что это может измениться в зависимости от ряда факторов.

«ЕС никогда не сможет полностью заменить всю американскую военную помощь. К примеру, они никогда не смогут восполнить пробел в определенных возможностях, таких как системы противовоздушной обороны. Но ЕС мог бы оказать достаточную помощь, чтобы коллективно покрыть любой дефицит США, если пожелает. Если бы США прекратили всю помощь, ЕС, возможно, увеличил бы свою поддержку, но я не верю, что это будет в объеме, чтобы полностью компенсировать дефицит», — говорит офицер.

Ранее Лиам Коллинз рассказал, при каких условиях может быть заключено мирное соглашение.

Реклама