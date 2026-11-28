В Киеве можно арендовать особняк за 25 000 долларов / © ТСН

Реклама

В Киеве и пригороде сдают в аренду самую дорогую жилую недвижимость. Арендаторам предлагают частные кинотеатры, бассейны с хамамами и даже кухонные лифты. Впрочем, у этих поместий есть одна общая черта — их нынешние или бывшие владельцы: от одиозных экс-прокуроров и соратников Януковича до фигурантов громких расследований НАБУ.

Об этом говорится в репортаже Дмитрия Святненко.

Реклама

Основные требования состоятельных арендаторов во время войны: инвертор, укрытие и расстояние от целей

ТСН встречается с риэлтором Виталием Чернецким в частном секторе на Печерске. Здесь находится самая дорогая недвижимость в Украине. Специалист рассказывает, сколько арендаторы готовы заплатить за дом или квартиру в Киеве.

Реклама

Виталий Чернецкий, риэлтор:«От двух тысяч — возможно, дома попроще, есть и за 10, и за 15 тысяч долларов. И в зависимости от степени автономности, потому что к моменту начала войны не так много было домов, полностью оснащенных автономными системами — солнечными панелями, инверторами. Сейчас мы все в курсе, все знаем, все специалисты».

По словам риэлтора, среди актуальных критериев, интересующих состоятельных арендаторов, — инвертор, бомбоубежище и расположение.

Виталий Чернецкий, риэлтор: «Автономность , убежище, ну и ещё то, что рядом находятся — военные и энергетические объекты, чтобы они были хотя бы на каком-то расстоянии, чтобы не подвергать себя опасности, потому что мы же видим, какие цели».

Поместье Яна Табачника на Печерске за 25 тысяч долларов: кухонный лифт и канистры с топливом

Дом Яна Табачника — сейчас самый дорогой в столице, который можно снять в аренду. Цена — 25 тысяч долларов в месяц. И это объявление можно найти на сайте OLX.

Реклама

1400 квадратных метров, десять соток земли, три жилых этажа и подвал-убежище. Внутри — банкетный зал, гостиная с камином и даже кухонный лифт для подачи блюд. На втором этаже — три просторные спальни с собственными ванными комнатами и гардеробными. На третьем — детские комнаты, игровая, учебный кабинет и отдельная спальня для няни. В подвале — бассейн с хамамом, массажный кабинет, музыкальная студия, прачечная, холодильная комната и гараж на два автомобиля. Есть даже выход на террасу. Всё это стоит 25 тысяч долларов в месяц. Или 300 тысяч долларов в год.

И несколько слов об автономности: никаких солнечных панелей и инверторов — на фотографиях можно разглядеть два небольших генератора и восемь пластиковых канистр с топливом.

Помимо того, что Ян Табачник виртуозно играл на аккордеоне, он был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, продвигал «русский мир» в Украине, голосовал за языковой закон Кивалова — Колесниченко и диктаторские законы 16 января. После победы Майдана в 2014 году он сбежал за границу. Тогда же этот дом выставили на продажу. Но покупателей за это время так и не нашлось. В 2023 году Ян Табачник скончался. По словам местных сотрудников, всеми вопросами, связанными с домом, занимается жена аккордеониста.

Дворец бывшего прокурора Вадима Чуйкова: мрамор, аквариум и вид на Липки

Следующая недвижимость также стоит 25 тысяч долларов в месяц. Она находится совсем рядом с домом Табачникова. Принадлежала скандально известному прокурору Вадиму Чуйкову и была указана в его декларации.

Реклама

Территория — 15 соток. Общая площадь застройки — 826 квадратных метров. Это два дома: главный площадью 626 квадратных метров и гостевой — ещё 200. Есть также гараж на шесть автомобилей. В главном доме — камин, кухня с премиальной техникой, зимний сад с аквариумом и спортивная зона. Мрамор, дуб, теплый пол — всё для жизни без лишних компромиссов. Для отдыха — бассейн, джакузи, хамам, паровая комната и бильярдная. А еще домашний кинотеатр и просторная терраса с панорамным видом на Новопечерские Липки. А чтобы комфорт не зависел от графиков отключений, установлен дизельный генератор. Так написано в объявлении.

И несколько слов о бывшем владельце этого дома: Вадим Чуйков — судя по его фотографиям в соцсетях, он гений, миллиардер, плейбой, филантроп. А ещё — бывший прокурор Киевской области. В июле 2017 года он стал известен благодаря расследованию проекта «ProSud». На тот момент молодому прокурору было 27 лет, а ему уже принадлежал этот особняк на Печерске, который вместе со стоимостью земли оценили в 45 миллионов гривен. В собственности семьи также были квартиры, участки и дорогие автомобили. Сам Чуйков ездил на BMW за полтора миллиона гривен и владел Harley-Davidson. У журналистов возникли вопросы и по поводу его деклараций, в частности из-за неуказанной стоимости недвижимости и обстоятельств пересечения границы с оккупированным Крымом. В 2018 году Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров освободила Чуйкова от должности в органах прокуратуры, а в 2019-м его делом занялось НАБУ. Где он сейчас находится — неизвестно.

Резиденция бизнес-партнера Медведчука в Конча-Заспе и дом в Совках

А теперь переезжаем за город. Как указано в объявлении: «Резиденция, которая формирует особый стиль жизни». Итак, поместье в Конча-Заспе — 1200 квадратных метров на 40 сотках земли. Аренда — тоже 25 тысяч долларов в месяц. Здесь есть восемь спален, просторная гостиная, бассейн, SPA-зона, сауна, джакузи. В объявлении также указано, что есть выход к воде, но, судя по фото, его нет. Для полного комфорта — гараж на два автомобиля. А ещё: «классический стиль, дорогая мебель, натуральное дерево и качественные материалы, подчеркивающие характер дома»— именно такими словами рекламируют дом и отмечают (далее тоже цитата): «Здесь особое внимание к деталям, солидная атмосфера и пространство, в котором каждая зона имеет своё назначение». Есть генератор на 30 киловатт, инвертор и аккумуляторы. Можно пожить, а можно и купить. На данный момент цена — пять миллионов долларов.

И буквально несколько слов о владельце. Поместье принадлежит Валерию Мищенко. Он — киевский бизнесмен, связанный активами с Виктором Медведчуком. Мищенко был партнером в компаниях, которые принадлежали куму Путина через кипрскую структуру и контролировали долгосрочную аренду более 40 гектаров земли на берегу Днепра в Киеве. В июле 2022 года суд арестовал корпоративные права этих компаний. Но следователи и прокуроры не обеспечили надлежащую регистрацию ареста, и Мищенко удалось оформить долю на себя. После расследования Bihus.Info в 2024 году активы были повторно арестованы и переданы в управление АРМА.

И эта усадьба, по сравнению с предыдущими, относительно недорогая. Стоимость аренды в месяц — всего четырнадцать тысяч долларов. Это Киев. Закрытый коттеджный поселок на территории исторической местности Совки. Три этажа, более 1100 квадратных метров и пять спален. Причём каждая — с собственным санузлом. Кухня — 54 квадратных метра, итальянская мебель, дизайнерский ремонт, лифт и три балкона. На территории — собственный бассейн, баня, беседка, зона для барбекю, сад и терраса. Для автомобилей предусмотрена парковка на целых двадцать машин. Правда, как указано в объявлении, часть площади уже переоборудовали под спортзал. А главный аргумент во времена отключений — энергонезависимость: под землей спрятан дизельный генератор мощностью 150 киловатт, есть ещё и аккумуляторы.

Кто же является владельцем этих апартаментов с лифтом и спортзалом? Недвижимость оформлена на имя матери Дмитрия Мормуля. Он — бывший заместитель министра экологии при Януковиче, экс-руководитель Государственной геологической службы и бывший заместитель председателя «Нафтогаза». В 2023 году НАБУ сообщило ему о подозрении в присвоении более 32 миллионов гривен при государственной закупке программного обеспечения. Деньги впоследствии возместили, а дело закрыли в связи с истечением срока давности. Отдельная деталь в биографии Мормуля — его связи с Германом Галущенко. Бывший министр энергетики и юстиции, в настоящее время подозреваемый по делу «Мидас», вместе с Мормулем фигурирует среди учредителей нескольких общественных организаций.

Почему госслужащие обходят элитные особняки стороной

Наш собеседник — риэлтор — говорит, что сейчас на рынке недвижимости Киева и области подобных предложений немало. Такие дома берут в аренду преимущественно для проживания нескольких семей. Ведь, имея такие возможности, из дома можно не выходить вообще. Единственная проблема — арендовать их не будут чиновники и госслужащие. Ведь их нужно декларировать.

Виталий Чернецкий, риэлтор:

«Если человек является государственным служащим, депутатом или кем-то ещё — он декларирует аренду и, кроме того, становится на воинский учёт. Владелец не хочет регистрировать его у себя — там нужно регистрировать только того, кто арендует. Не все хотят с этим сталкиваться, а они стоят достаточно дорого, и в декларацию он может не вписаться».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕС из-за Трампа заблокировал деньги для Украины? МЕДВЕЖЬЯ ЛОВУШКА для россиян | ТСН 20:00 27 НОЯБРЯ

Новости партнеров