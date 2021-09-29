Кинотеатры и клубы закрывают, а организации переводят в одно здание: как громада в Украине готовится к зиме

Кинотеатры и клубы закрывают, а организации переводят в одно здание: как громада в Украине готовится к зиме

Громады не могут купить газ по 20-30 грн за кубометр.

До старта отопительного сезона — почти готовы! Премьер-министр на заседании правительства сообщил, что инфраструктура технически готова уже более чем на 90 процентов. Газа в подземных хранилищах уже почти 19 млрд. кубов, и этого на зиму стране хватит. Вот только на местах говорят, что купить этого газа они не могут. В Сосницкой громаде на Черниговщине жителям уже сообщили, что отапливать административные здания, ничем.

Об этом 29 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Поселок Сосница на Черниговщине. С год назад он прогремел на всю страну, когда выиграло грант и в поселке поставили станции велопроката. Бесплатны. После того, как у селян появился транспорт даром, все ожидали очередных новаций и получили.

В поселке объявили, что зимой кино и танцев не будет. Кинотеатр имени выдающегося земляка — Довженко, а заодно и дискоклуб "Лотос", закрываются, потому что здание ничем отапливать.

Как так случилось, разъяснить выходит заместитель сельского головы. Коммунальные учреждения громады, говорит, имеют свои газовые котельные. Чтобы туда пришел газ, его надо купить через тендер. Уже дважды община выходила на торги и ни куба газа не купила, потому что не было продавцов.

"Мы выходили на торги, предлагали цену по 20 грн, по 30 Никто на торги не вышел. Нам сообщили, что газ будет 35 грн и больше. А мы к этому не готовы", — говорит заместитель Сосницкого сельского головы Игорь Чернуха.

Отопительный сезон стартует через две недели, а отапливать до сих пор не понятно чем, потому что кроме кинотеатра, еще Дом культуры, библиотека и Дом школьника. Поэтому местные власти решили все эти организации на зиму перевести в одно здание, которое отопливают дровами.

Это — один из корпусов здешнего техникума. Здесь учатся на бухгалтеров. Но в этом году грызть финансовую науку пришло не много и это помещение полупустое. Чтобы сюда заехали представители местной культуры, представители образования выселяются и сердятся.

Двухэтажное здание отапливается двумя твердотопливными котлами. Экскурсию котельной проводит кочегар с 5-летним стажем Константин.

"Это — дровяные котлы, им уже лет 40 или 50. Такими дровами палят, в конце смены чистим пепел", — говорит Константин.

Чтобы в здании держалось градусов 20 за отопительный сезон сжечь следует около 20 вот таких прицепов леса.

В корпус техникума на зиму должны перейти заниматься и воспитанники Дома школьника. Сюда на кружки ходит более трех сотня детей и их родители уже собирают подписи, чтобы малышей не трогали. Родители возмущаются, что работники поселкового совета, чью двухэтажное здание также отапливается газом, никуда не переезжают.

Для детей там, обещают местные чиновники, будет комфортно, потому что сделают в помещении туалет, и тепло будет, потому что на дрова тендер уже провели.

Сейчас в громаде решают, где найти еще денег, чтобы было чем оплатить отопление гимназии и сада. Оттуда воспитанников и учеников перевести некуда. Там отопления централизованное и подорожало втрое.

Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько городов готовы к старту отопительного сезона.

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