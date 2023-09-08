"Кинжал" – это обычная ракета, а меткость Shahed сомнительна": интервью с директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз

Какое новое оружие готовят россияне для войны против Украины, действительно ли ракеты забирают прямо с конвейера и начал ли враг воевать с луками и стрелами – об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз выполняет задачи стратегического масштаба – кроме идентификации вооружения, военнопленных, экспертиз поврежденного и разрушенного частного и государственного имущества, собирает вещественные доказательства российской агрессии для международных судов.

В последнее время было множество новостей о том, что иранские БПЛА Shahed прошли модернизацию и имеют другие боевые возможности. Это правда?

Shahed – это беспилотник иранского производства, применявшийся еще в Сирии. Тогда мы еще не все знали об этом аппарате, потому что в Сирии мы не проводили экспертиз. Но можно сказать, что с первого дня, когда они начали атаковать Украину, мы стали их идентифицировать. Мы видим одно – Shahed не только усовершенствуются, они меняются. Россияне изменяют принцип действия. На самом деле он летал в любых погодных условиях, потому что запускается и контролируется благодаря внешним навигациям.

Мы видим, что с каждым днем и месяцем меняется его система, все, что внутри. Если поначалу были какие-то европейские платы, механизмы, то сейчас все меняется кардинально. К примеру, есть китайские и российские блоки. В новых беспилотниках Shahed, которые россияне уже собирают в Татарстане, там стоят блоки с "Орланов", других российских беспилотников. Потому что им больше нечего ставить. Мы ощущаем, что санкции действуют. Во-вторых, платы – ручной сборки, то есть они производятся не на станках, не на текущих линиях. Но все равно производят, придумывают свое.

После выяснения мы сразу сообщаем об этом и Офису президента, и Офису генпрокурора для того, чтобы реагировали коллеги в других странах и применяли санкции. Это касается не только беспилотников. К примеру, в ракете "Торнадо-С", которая была изготовлена в мае 2023 года, есть американские платы, изготовленные в марте-мае этого года. Эти детали – двойного назначения могут использоваться, например, при производстве бытовой техники. Трудно отследить их путь. Наша задача – идентифицировать, определить, откуда и как прилетело. И сделать так, чтобы все данные были обоснованной базой в наших и международных судах.

Время от времени появлялись слухи, что россияне уже извлекают из бытовой техники микросхемы, платы для ракет и БПЛА. Это правда?

Я лично такого не видел. Может быть, какие-то части могут использоваться в бытовой технике.

Аэроразведчики говорят, что пока практически невозможно подавить Shahed средствами радиоэлектронной борьбы. Перспективы есть?

У БПЛА нет активной головки. БПЛА не ищет цель сам, какая цель предназначена – туда он и летит. Пока нет возможности эти дроны гасить, беспилотник летит точно туда, где его цель. Но, поскольку некоторые карты у россиян еще 40-х годов, понятно, что БПЛа не попадают в цели. Во-вторых, самая точность Shahed сомнительна, не отвечает требованиям настоящего.

Что нового известно о недавнем ударе ракетой по театру в Чернигове?

Это была крылатая ракета "Искандер", она взорвалась в воздухе. Наши специалисты работали на месте происшествия, сейчас продолжается проведение лабораторных исследований. Удалось точно идентифицировать поражающие элементы из боевой части ракеты. Важно отметить, что каждый тип ракеты имеет индивидуальный внешний вид и технические характеристики элементов, поэтому идентификация использованного оружия является однозначной.

Двигатель ракеты, которая 19 августа атаковала театр в Чернигове. / Фото: ТСН.ua

Время от времени военные рассказывают об ориентировочном количестве ракет и дронов, которые есть в запасе у россиян. О чем свидетельствуют экспертизы – вражеские ракеты и БПЛ из запасов или с конвейера?

По Украине россияне стреляют и ракетами, произведенными во 2-3 квартале 2023 года. Мы видели свежие "Калибры" и "Искандеры", изготовленные в первом-втором квартале 2023 года. Мы видим ракеты с конвейера. Есть и ракеты прошлых лет, Х-55, но они без боевой части.

Маркировка с датой производства 2023 года на фрагменте российской ракеты "Искандер"

Кроме того, россияне заявляли об открытии нового завода, который будет производить БПЛА Shahed. Было разрекламировано, что в месяц будет производиться около 5 тысяч Shahed. Россияне готовятся к продолжению войны, ищут варианты. Мы считаем, что им помогает Китай, Северная Корея.

Один из дронов-камикадзе Shahed, который исследуют эксперты / Фото: ТСН.ua

Недавно произошли две авиакастрофы – в Житомирской области разбились два самолета, на Бахмутском направлении – вертолеты. Что известно о причинах?

Эксперты Института провели снятие информации с бортовых самописцев "черных ящиков" с летательных аппаратов. Причины мы понимаем, знаем, что произошло. Сейчас завершаем выяснить все детали в полной мере, работает комиссия экспертов и привлеченных специалистов. Также выясняем и то, что произошло с парашютами во время катапультирования. Пока можем сказать, что оба самолета были исправны, однако в результате аварии у обоих самолетов возникли повреждения, несовместимые с возможностью продолжения полета.

Прошло 4 месяца с тех пор, как украинская ПВО начала сбивать "Кинжалы". Что удалось узнать об этих ракетах?

"Кинжал" – это совсем не то оружие, о котором нам рассказывали. У нее нет особой гиперскорости. Это обычная ракета, у которой нет ничего особенного. Есть боевая часть, способная пробить определенную толщину бетона. Мы снимали с радаров их скорость. Более 5 тыс. км в час она не развивает, хотя россияне говорили о 10 тыс.км. Недаром, как была информация, всех производителей и проектантов "Кинжалов" посадили. Возможно, они кучу денег украли. Я думаю, что "Калибр", "Искандер" и "Кинжал" – это однотипные ракеты с однотипными двигателями. Думаю, что о "Кинжале" было много мифов, как и о "второй армии мира". "Калибры" сбиваются почти все, "Кинжалы" сбиваются почти все, сбиваются благодаря Patriot старой версии.

Есть ли у россиян что-то лучше "Кинжала"?

Такого плана крылатой ракеты нет. У них есть баллистические ракеты "Яр", "Сармат". ракеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. Но я не уверен, что они отвечают тому, о чем заявлялось о них . Надеемся, что у россиян хватит мозгов не применять ядерное оружие. Все остальное сбивается.

Недавно в соцсетях появились фото, что мобилизованные из глубинок россияне приехали воевать с луками и стрелами. Есть ли подтверждение этому со стороны ваших экспертов?

Мы исследовали много видео, на которых есть вражеская армия. Луков и стрел не видели у них. Возможно, с собой возят их, но следов применения мы не видели.

Есть ли у россиян какое-то новое оружие, кроме того, которое они применяют сейчас?

Мы должны быть готовы к тому, что они что-то готовят. Мы думаем, что новое оружие есть и они, возможно, его придержали. Смотрят на ход событий. Думаю, что совершенствуют БПЛА Shahed, "Калибры" и другие ракеты.

Некоторые из ракет, атаковавших Украину / Фото: ТСН.ua

Ваш Институт осуществляет идентификацию попавших в плен защитников. При каких обстоятельствах проводится такая работа?

Такая работа проводится тогда, когда, например, семья украинского военнослужащего, вероятно, узнала своего родственника на фото или видео из пабликов в мессенджерах и социальных сетях, но окончательно идентифицировать не могут. Наши специалисты фотопортретной экспертизы идентифицируют личность, то есть устанавливают, кто именно изображен на фото или видео. Эта экспертиза – это целая наука. Нам бы хотелось получить для этого новое программное обеспечение. Каждое фото анализируется по десяткам характеристик, после чего следует поиск признаков сходства на другом фото. Могу привести пример с Александром Мациевским, именно специалисты нашего Института установили, что военнослужащий, изображенный на видео, не тот, чью фамилию называли сначала, а именно – герой Украины Александр Мациевский.

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